Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim başladı

İHA

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 9 ilçedeki ücretsiz Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde yeni dönemin ilk ders zili çaldı. Bu yıl 4 bin 100 üniversite adayı genç, Büyükşehir Belediyesinden alacağı destekle sınavlara hazırlanacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde ilk dersler başladı. 20202021 döneminde Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezlerinden destek alıp üniversite sınavına giren 4 bin 13 öğrencinin 125’i ilk 50 binlik sıralamaya girerken, 12’si ise ilk 5 binde yer aldı. Büyükşehir, 227 öğretmen ve 4 bin 100 öğrenciyle yeni döneme başladı. Mersin merkez, Tarsus, Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur’dan oluşan toplam 9 şubede ilk ders için çalınan zilin ardından öğrenciler dersliklerdeki yerini aldı.

“Her yıl ileriye doğru gidiyoruz”
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, yeni dönemin ilk derslerine başladıklarını belirterek, “Covid19 tedbirlerimizi aldık. Sınıflarımızın hijyenini sağladık. Milli Eğitim Bakanlığının yönlendirmeleri doğrultusunda ilerliyoruz. YKS öğrencilerimiz bugün derslerine başladı. İlk haftalarda derslerimizi hafta içi yapacağız. İlerleyen tarihlerde deneme sınavları başladıktan sonra hafta sonu da açık olacağız. Çocuklarımızı sınava daha hazır hale getirmek için çalışıyoruz. Eğer Covid19 müsaade ederse ilerleyen süreçte etkinliklerimiz de olacak. Her geçen yıl çıtamızı yükseltmeyi hedefliyoruz. Her yıl da ileriye doğru gidiyoruz” dedi.
LGS hazırlık kurslarına da başlayacaklarını ifade eden Karakuş, “İnşaatı devam eden, yakında bitecek olan ve teslim aldığımız dershanelerimiz var. 12 LGS kurs merkezimiz olacak. Orada da 2 bin 500 öğrenci kontenjanımızla derslerimize başlayacağız” diye konuştu.

“Dersler noktasında bütün akademik birikimle öğrencilerimizin yanındayız”
Kurs merkezi Felsefe Grubu ve Rehber Öğretmeni Yahya Vurucu, her geçen gün kendini yenileyen bir kadroyla yeni döneme hazır bir şekilde başladıklarını vurgulayarak, “Öğrencilerimizi görmüş olduk. Covid’ten dolayı son dönemlerde ciddi bir eğitim sıkıntısı yaşıyorduk, onu da gidereceğimizden hiç şüphemiz yok. Öğrencilerimizin gelecekleriyle ilgili, şu anda var olan sorunlarıyla ilgili hangi engeller varsa o noktada yardımcı oluyoruz. Dersler noktasında da bütün akademik birikimle onların yanındayız” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenlerimizin hepsi çok iyi”
Hukuk fakültesi kazanma hedefiyle kurs merkezinden bu dönem destek alan Aynur Küçük, “Faydalı olması için buraya geldim. Öğretmenlerimizin hepsi çok iyi. Aslında geçen sene de gelmiştim. Öncelikle hocalarımız çok iyi ders anlatıyor. Daha iyi öğrenmek amacıyla burayı seçtim” dedi.

“Kendimizi bu konuda şanslı hissediyoruz”
İktisat bölümü hedefiyle ilk derse giren İpek Göçemen de “Gayet iyi, genellikle bazı şehirlerde bu imkanlar sağlanmıyor. Kendimizi bu konuda şanslı hissediyoruz. Burayı annemin vasıtasıyla tercih ettim. Geçen sene de sınava girmiştim. Geçen seneki puanıma göre bu sene daha iyi bir şekilde sınava girmeyi planlıyorum” diye konuştu.

“Çoğunlukla derece yapan insanlar olduğu için burayı tercih ettim”
Psikoloji bölümünü kazanmayı hedefleyen 18 yaşındaki Hakan Enes Tümen, Büyükşehir’in kurs merkezleriyle ilgili biraz araştırma yaptığını vurgulayarak, “Derece yapan kişileri gördüm. İyi olabileceğini düşündüğüm için geldim. Çoğunlukla derece yapan insanlar olduğu için burayı tercih ettim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunan sahil güvenlik botundan Türk balıkçı teknesine taşlı taciz Kuşadası açıklarında avlanan ve içerisinde 5 mürettebatı bulunan Türk balıkçı teknesi, Yunan sahil güvenlik botu tarafından önce manevra ile taciz edildi, ardından taş ve plastik mermilerle saldırıya uğradı Taciz anları, Mersinli bir balıkçı tarafından cep telefonu ile kaydedilerek paylaşıldı
YEREL HABERLER Yunan sahil güvenlik botundan Türk balıkçı teknesine ...
Kırbıyık;”Tüm olumsuzluklara rağmen Tarsus İdman Yurdu’nu şampiyon yapacağız”
YEREL HABERLER Kırbıyık;”Tüm olumsuzluklara rağmen Tarsus İdman ...
Silifke’de yaş incir 10 lira, kuru incir ise 50 liradan satılıyor Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, 210 dönüm arazideki incir ağaçlarından bu yıl 960 ton incir hasadının beklendiğini kaydetti
YEREL HABERLER Silifke’de yaş incir 10 lira, kuru incir ise 50 ...
Yaşamını yitiren koronavirüs hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanını darbetti
YEREL HABERLER Yaşamını yitiren koronavirüs hastasının yakınları, 3 ...
Sağlık çalışanlarına darp anı kameralara yansıdı Mersin'de özel bir hastanede hayatını kaybeden korona virüs (Covid-19) hastası kişinin yakınlarının 3 sağlık çalışanını darp etmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi Görüntülere göre önce sağlık çalışanlarını hastane önünde darp eden şahıslar, ardından kendilerinden kurtulup, kaçmaya çalışan sağlıkçıları kovalıyor
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına darp anı kameralara ...
Covid-19'dan hayatını kaybeden hastanın yakınları, 3 sağlık çalışanını darp etti
YEREL HABERLER Covid-19'dan hayatını kaybeden hastanın yakınları, 3 ...
Ağaca takılan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Ağaca takılan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
Engelliler, Pompeiopolis Plajından rahatlıkla denize girebilecek
YEREL HABERLER Engelliler, Pompeiopolis Plajından rahatlıkla denize ...
Mersin'deki fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'deki fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı
MIP’den afetzedelere 1 milyon lira destek
YEREL HABERLER MIP’den afetzedelere 1 milyon lira destek
Aladağ'da Çok Amaçlı Kültür Sanat ve Taziye Evi açıldı
YEREL HABERLER Aladağ'da Çok Amaçlı Kültür Sanat ve Taziye Evi ...
Yılbor’dan Maldivler’e ihracat
YEREL HABERLER Yılbor’dan Maldivler’e ihracat
Akdeniz’de günde 400 ton çöp toplanıyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de günde 400 ton çöp toplanıyor
19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali başlıyor Geçen yıl korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bu yıl 8 etkinlikle dev sanatçıları Mersin’de buluşturacak Dünyaca ünlü Goran Bregoviç’ten Ezginin Günlüğü’ne, Hüsnü Şenlendirici’den Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov ve Mersin’in yetiştirdiği opera sanatçısı Bülent Bezdüz’e kadar birçok sanatçı, sanatseverleri müziğe doyuracak
YEREL HABERLER 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali ...
Atomenergomash, LNG tesislerinin ekipmanları için Avrupa'daki ilk test standının inşaatını tamamladı
YEREL HABERLER Atomenergomash, LNG tesislerinin ekipmanları için ...
'Akdeniz'de Yaz Akşamları' etkinlikleri sürüyor Etkinlikler kapsamında düzenlenen Tamay Özaltun konseri, renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER 'Akdeniz'de Yaz Akşamları' etkinlikleri ...
TÜİOSB’nin önceliği dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim
YEREL HABERLER TÜİOSB’nin önceliği dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve ...
Büyükşehir Belediyesi, 50 bin adet aşure dağıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, 50 bin adet aşure dağıttı
Mersin Büyükşehir İtfaiyesinden Odunpazarı Belediyesine eğitim
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir İtfaiyesinden Odunpazarı ...
Erkek Basketbol Takımının altyapı seçmelerine 180 genç başvurdu
YEREL HABERLER Erkek Basketbol Takımının altyapı seçmelerine 180 ...
Silifke’de Antep fıstığı hasadı coşkusu Ürünün kilosu 30 ila 40 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Silifke’de Antep fıstığı hasadı coşkusu Ürünün kilosu ...
Tarsus’ta evlerinde yangın çıkan aileye Büyükşehir’den yardım eli
YEREL HABERLER Tarsus’ta evlerinde yangın çıkan aileye ...
Tarsus Belediyesi, ürettiği mobilyaları kente yerleştirmeye başladı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, ürettiği mobilyaları kente ...
Türkiye’de bir ilk: Suriyeli sağlık çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi Mersin’de başladı
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk: Suriyeli sağlık çalışanlarına iş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.