Mersin Jandarma Komutanı Çarıkcıoğlu, tuğgeneralliğe terfi etti

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Mersin İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, terfi ederek tuğgeneral rütbesine yükseldi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığına mensup general ve albaylara ait terfi ve atama kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayınlandı. Mersin İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Jandarma Albay Necip Çarıkcıoğlu, tuğgeneral rütbesine terfi etti.

2019 yılı Ağustos ayında Mersin İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Çarıkcıoğlu'nun, aynı görevine devam edeceği bildirildi.

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