Başkan Gültak, Yeşilçimen Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Yeşilçimen Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Hayata geçirdikleri ve yakın zamanda geçirmeyi planladıkları hizmet ve projeleri anlatan Gültak, mahalle sakinlerinin taleplerini de dinledi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak, Yeşilçimen Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarete, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin yanı sıra, Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, Yeşilçimen Mahallesi Muhtarı Cemal Akçay ile Özgürlük Mahallesi Muhtarı Ömer Erguvan da katıldı.

Başkan Gültak, burada yaptığı konuşmada, Tırmıl Tepe Spor Kompleksi hakkında bilgi vererek, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun eylül ayında Mersin’e geleceğini söyledi. Gültak, “Bu bölgemize birçok farklı spor kompleksi kazandırmayı düşünüyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve her yaştan insanımızın spor yapabileceği, macera parkları olan 38 dönümlük çok geniş bir alan planlıyoruz” dedi.

Mersin Millet Bahçesinin de bittiğini kaydeden Gültak, burada ücretsiz yaz konserleri ve açık hava sinema gösterimleri düzenlediklerini, dileyen mahalle sakinlerinin, belediyeye ait servis araçlarıyla bu etkinliklere katılabileceklerini ifade etti.



“Kentin sorunları yıllarca halının altına süpürülmüş”

“Akdeniz değişiyor ve güzelleşiyor” diyen Gültak, Çay Mahallesinde yükselen TOKİ konutlarının bitme aşamasına geldiğini belirterek, şöyle devam etti: “Şu an mahalle sakinleri ile görüşüyoruz. Mahallede bin 400’e yakın konut sahibi var, hepsiyle görüşmeler neredeyse bitti, yakında masaya oturacağız. İnşallah orada daha yaşanılır mekanlar açıyoruz. Tabi buranın bir özelliği de önceliğin Çay Mahallesi sakinlerinde olmasıdır. Ne Kürt ne Arap ne de diğer kardeşlerimizin kaderi değildir bu şekilde yaşamak. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözme noktasında onların da rızasını kazanarak şehri değiştirmeyi amaçlıyoruz. Yıllarca bu şehrin sorunları halının altına süpürülmüş. Yeşilçimen Mahallesi; sanayi tesislerinin ortasında kalan bir mahalle olarak ortaya çıkmış. Bu böyle olmamalı, sanayi başka yerde, mahalle başka yerde olmalı.”



“İnsanca yaşamak için elbirliğiyle şehri değiştirmeliyiz”

Mersin’in 3 ana sorununun ‘imar, çarpık yapılaşma ve ulaşım’ olduğunun altını çizen Gültak, “Bu 3 sorunu çözmedikçe insanlarımızın mutlu olma şansı yok. Şehrimizi yeniden yapılandırmalıyız. Çay Mahallesi Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi de yeniden yapılandırmanın en güzel örneklerinden biridir. Nitekim bu ayın sonunda Barış Mahallesi ile ilgili de TOKİ ihaleye çıkıyor. Orada da 400'ün üstünde konut yapacağız. O bölgemiz de tamamen değişip yenilenecek. Ancak bu şekilde insanlarımız kent yaşamının sağladığı her türlü konfor, rahatlık ve nimetten faydalanabilir. Vatandaşlarımız bizden park, yeşil alan veya alışveriş yapabilecekleri kapalı pazar yerleri istiyor, ancak yer yok. En son Karacailyas’ta bir yer bulduk ve kapalı Pazar yerini insanlarımıza kazandırdık. Yeniden yapılanma ve değişim hamlesi ile tüm bunlar da mümkün olabilecek. Dolayısıyla bu şehirde insanca yaşamak için bu şehri el birliği ile değiştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Gültak, Yeşilçimen Mahallesi sakinleri ve esnafının talep ve önerilerini de dinleyerek, soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.