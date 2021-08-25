Mersin'deki sağlık personeline saldırıya kınama

Mersin'de Covid19 tedavisi gördüğü sırada kaybeden bir hastanın yakınlarının saldırısı sonucu 3 sağlık personeli darp edilen özel hastanenin yönetimi, yaptıkları açıklamayla saldırıyı kınadı.

Merkez Mezitli ilçesindeki özel hastanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını tehdit ettiği vurgulandı. Sağlık çalışanlarının zorlu pandemi sürecinde canla başla hizmet verdiği ifade edilen açıklamada, "Sağlık çalışanı arkadaşlarımız uzun süredir hasta yakınları tarafından tehdit edilmesine rağmen bir can kurtarma umuduyla ve meslek aşkıyla gece gündüz tedavilerine hassasiyetle devam etmişlerdir. Lakin çalışan arkadaşlarımız fedakarca hizmet vermelerine rağmen hasta yakınları tarafından darp edilmiş olup tehdit edilmeye devam edilmektedir. Görevini yapmaya çalışan meslektaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza karşı yapılan gereksiz, yakışıksız, hak edilmeyen ve de hiçbir insana yakışmayacak hakareti, tehdit ve darp hareketini kınıyoruz" denildi.

Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Covid19 hastası H.Ç. (34) dün yaşamını yitirmiş, bunun üzerine hastaneye giden yakınları, bir doktor ve 2 hemşireyi darp etmişti.

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