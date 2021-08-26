Çiftçiler Caddesi yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Çiftçiler Caddesinin 2 bin 200 metrelik kısmında aşınma tabakası seviyesinde sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Çiftçiler Caddesinde yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Yalınayak Mahallesi ve Arpaçsakarlar Mahallesi boyunca uzanan Çiftçiler Caddesinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bir süredir devam eden çalışmalar kapsamında daha önce 4 bin 600 metre uzunluğundaki yolda binder seviyesinde sıcak asfalt çalışmaları tamamlanmıştı. Ekipler, caddenin Yalınayak Mahallesi boyunca uzanan 2 bin 200 metre uzunluğundaki kısmında aşınma tabakası seviyesinde sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Bir süredir devam eden çalışmalar kapsamında daha önce yağmur suyu hattı olmayan cadde boyunca 3 bin 200 metre yağmur suyu hattı döşemesi yapan ekipler, kaldırım yapım çalışmalarına ise devam ediyor. 22 iş makinesi ve 4 finişer ile çalışmayı yürüten 30 kişilik ekip, Çiftçiler Caddesinin Arpaçsakarlar Mahallesinde kalan kısmında ise yol düzenleme çalışmalarını önümüzdeki günlerde sürdürecek.

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