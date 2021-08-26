İnşaattan demir çalan 3 şüpheli yakalandı

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Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde bir inşaattan demir, demir kesme makası ve kalıp sıkıştırma aparatı çalan 3 şüpheli yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Sebil Mahallesi Cehennemdere mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.K.’ya ait inşaatta malzeme çalındığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada, A.İ.D., Z.M. ve A.A. isimli şüphelilerin inşaattan inşaat demiri, demir kesme makası ve kalıp sıkıştırma aparatını çaldığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye çıkarıldı.

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