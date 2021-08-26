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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binası için ihaleye çıkıyor

İHA

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binası için ihaleye çıkıyor

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, yeni hizmet binası yapım işi için 20 Eylül 2021 tarihinde ihaleye çıkılacağı bildirildi.
Kurumdan yapılan açıklamada, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün 5 ayrı yerde bulunan binalarda uzun zamandır hizmet yürüttüğü hatırlatıldı. Yeni hizmet binası yapım işinin, tek bir kampüs içerisinde tüm hizmetlerin bir arada yürütülmesi amacıyla 2021 yılı bütçesine konulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu bina yapımına yönelik 'tasarruf tedbirleri' konulu 'Cumhurbaşkanlığı Genelgesi' kapsamındaki yapım izni talebinin, faaliyetlerin aksamadan yürütülmesinin sağlanması, personelin daha modern ve sağlam binalarda hizmetlerini yerine getirebilmelerinin temin edilmesi ve hali hazırda 2021 yılı yatırım programında yer alması hususları dikkate alınarak, kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanılması ve proje bedellerinin aşılmaması ve bütçeden ilave bir kaynak tahsisi gerektirmeyecek şekilde tamamlanması kaydıyla uygun görüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda Mersin Orman Bölge Müdürlüğü idare binası yapım işi için 20 Eylül 2021 günü saat 10.00’da ihalesi yapılacak şekilde ilana çıkıldığı kaydedildi.

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