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Sel ve yangınların kahramanlarına Başkan Seçer’den teşekkür belgesi

İHA

Sel ve yangınların kahramanlarına Başkan Seçer’den teşekkür belgesi

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yangınlarla mücadelede Muğla ve Antalya’ya, sel afetinde ise Sinop ve Kastamonu’ya giderek canla başla çalışan İtfaiye Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi personeline ‘Teşekkür Belgesi’ vererek, “Bu onuru bana yaşatan değerli mesai arkadaşlarımla onur duyuyorum” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi personeli, Mersin’de çıkan orman yangınlarının ardından ülkede son dönemlerde meydana gelen yangın ve sel felaketlerinin yaşandığı bölgelere de giderek canla başla mücadele yürüttü. Mücadelede yer alan tüm ekiplerin kente dönmelerinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, İtfaiye Dairesi Merkez Grup Amirliğinde personeli ziyaret ederek, başarılarından dolayı tebrik etti. Seçer, yangın ve sel bölgelerinde mücadele eden tüm personel ve koordinasyon daire amirlerine ‘Teşekkür Belgesi’ verdi.

“Doğayı hor kullanmaya başladık”
Son günlerde Türkiye’de ve dünyada iklim değişikliği nedeniyle olağandışı olaylar yaşandığını belirten Seçer, “Dünyanın ekolojik dengesi son yüzyıldır Sanayi Devrimi ile beraber değişikliğe uğradı. Doğayı horca kullanmaya başladık. Hiç bu kaynaklar bitmeyecekmiş gibi düşündük. Olmaması gereken rant uğruna, para uğruna özellikle yöneticiler bazı kararlar aldı. Su hunharca kullanıldı, gereksiz yere ziyan edildi, uzun yıllardır su bitmeyecekmiş gibi insanlık bunu her alanda çok fazlasıyla tüketti. Fabrikalar doğayı kirletecek şekilde teknolojisi yenilenmeden üretimlere devam etti” diye konuştu.

“Dünya; doğasıyla, canlısıyla bu işten zarar görüyor”
Bu felaket ve tahribatların sonucunu yine insanlığın çektiğini dile getiren Seçer, “Bu acıları, maddi ya da manevi zararları yaşayan sizlersiniz başta. Göreviniz, mesleğiniz gereği bunlarla siz yüzleşiyorsunuz. Zaman zaman bu olaylarda sizin meslektaşlarınızda da ciddi zararlar, yaralanmalar oluyor, can kayıpları oluyor. Neticede topyekun dünya; doğasıyla, canlısıyla bu işten zarar görüyor. Bunları görmek, değerlendirmek, bu konuda tedbir alma görevi yöneticilere, bizlere ait. Umut ediyorum ülkemde artık en tepeden en aşağıya kadar seçilmiş, atanmışlar bu konularda daha duyarlı olurlar” ifadelerini kullandı..

“Oralarda çok büyük emekler sarf ettiler”
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilk olarak Antalya Manavgat’ta meydana gelen yangınla mücadeleye gittiklerini anımsatan Seçer, şöyle devam etti: “Birkaç gün sonra Aydıncık’ta ,yani kendi evimizde yangın başladı. Bütün ekiplerimiz teyakkuza geçti. Orada canla başla mücadele etti. Daha sonra oradaki ekiplerimizi de geri almak zorunda kaldık. Kısa süre içerisinde görev ve sorumluluk alanımız içerisindeki yerleşim yerlerini gece gündüz canımız uğruna mücadele ederek korumaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. Aydıncık, Silifke yangını, özellikle Adana, Antalya, Muğla, Aydın’da gerçekleşen yangınlarda ortaya çıkan tahribata göre daha bir nebze olsun iyi denmez ama felaketin her türlüsü kötüdür; görece olarak onlardan daha az tahribata uğrayan bölgelerimiz oldu. Burada en azından can kaybı olmadı ama maddi hasarlar meydana geldi. Maddi hasarlar yerine konur. Daha sonra Ege’yi yangın sardı. Muğla’ya gitti arkadaşlarımız. Oralarda çok büyük emekler sarf ettiler. Bu sefer yine az önce bahsettiğim ekolojik denge ile oynayan insanoğlu bir musibetle daha karşılaştı. Yangından sonra aşırı yağmurlar, taşkınlar ve ortaya çıkan can kayıpları, mal kayıpları; oraya giden arkadaşlarım tabi bunu gözlemlediler.”

“Siz değerli mesai arkadaşlarımla onur duyuyorum”
Kastamonu Cide’ye seyyar mutfak gönderdiklerini söyleyen Seçer, “Bozkurt’a arkadaşlarımız gittiler. Yine Sinop Ayancık’ta arkadaşlarımız canla başla mücadele ettiler ve memlekete henüz döndüler. Herkesin emeğine, insanlığına, yüreğine sağlık. Gerçekten beni duygulandıran, tüylerimi diken diken eden, gözlerimi yaşartan telefonlar aldım. Hiç hayal edemeyeceğim, hiç tanımadığım insanlar, bürokratlar aradı. Sinoplu, Kastamonulu, Ayancıklı, Bozkurtlu, Cideli hiç tanımadığım insanlar aradı. Onları da oradan yakınları aramış. Sizlerin gayretlerini anlatmışlar, samimiyetini, insanlığını, nasıl dört elle sarıldıklarını arkadaşlarımıza anlatmışlar. Ben hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bu onuru bana yaşatan, orada yangında, selde, taşkında mücadele eden, vatanını, insanını, yurttaşını korumaya çalışan siz değerli mesai arkadaşlarımla onur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz halka hizmet” dedi.

“Arkadaşlarımız canla başla yangınlarda görev aldı”
Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Bahtiyar Aydın ise son dönemlerde farklı süreçler yaşandığını belirterek, “Arkadaşlarımız canla başla yangınlarda görev aldı. O görevlerde destek oldular. Her alanda, her saniyesinde, her zerresinde arkadaşlarımız oradaydı. Arkadaşlarımız daha sonra yorgunluğu atamadan Manavgat’a, Muğla’ya, talihsiz bir sel felaketinden sonra Sinop’a, Kastamonu’ya geçtiler. Bu bizim için gurur kaynağı. Bize destek veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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