Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinde, Toroslar Belediyesi rüzgarı

Gençlere yönelik hayata geçirdiği çalışmaların yanı sıra teknolojik yeniliklere ve gelişmelere verdiği önemle dikkat çeken Toroslar Belediyesi, Ankara'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinde ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Mersin7in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) ev sahipliğinde 2425 Ağustos'ta düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara ATO Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirildi. Toroslar Belediyesi de "Geleceği Şimdi Yaşa" sloganıyla etkinlikte yerini aldı ve "Tekno Toroslar Projesi" ile katıldığı Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasında ödüle layık görüldü.

Gençlerin yazılımlar geliştirmeleri ve robotik kodlamalar yapabilmeleri için gerekli tüm donanımların yer aldığı Tekno Toroslar Projesinin tanıtımının yapıldığı belediyenin standında, Miniada Robot, drone parkuru, 3D yazıcı ve Tekno Toroslar Merkezinin üç boyutlu maketi de dikkat çekti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, standı ziyaret eden misafirler ve gençlerle yakından ilgilendi, kendisi de Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediye ve kurumların stantlarını gezerek, çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.



Miniada Robot etkinliğin gözbebeği oldu

Toroslar Belediyesince ziyaretçilere Mersin'in yöresel lezzetleri olan şalgam, limonata ve cezerye ikramı yapılırken, standı ziyaret eden misafirleri Miniada Robot karşıladı. Miniada Robot, Toroslar Belediyesinin projelerini tanıttı, şarkılar söyledi ve fıkralar anlatarak sempatik hareketleriyle 7'den 70'e herkesin yoğun ilgisini gördü.

Ayrıca drone parkuru ile ziyaretçilere uçuş deneyimi yaşatılırken, 3D yazıcı ile üç boyutlu baskı yapılarak hediye edildi.



"Bize düşen görev gençlerimize daha fazla imkan sunmak"

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, Tekno Toroslar Projesinin ödüle layık görülmesinin gururunu yaşadıklarını kaydederek, "Bu proje, kalıp bir proje değil. Tamamen fonksiyonel düşünerek ortaya koyduğumuz bir proje. Bu açıdan da son derece mutluyuz" dedi.

"Gençler, bizim geleceğimiz. Amacımız, onları geleceğe çok daha iyi imkanlarla hazırlamak" diyen Başkan Yılmaz, Tekno Toroslar’ın, gençlerin sürekli ufuk çizgisinde olup teknolojik gelişmişlikleri takip edebildiği, bu yönde eğitim alabildikleri ve eğlenebildikleri bir proje olduğunu söyledi. Yılmaz, “Yazılım, grafik, robotik kodlama atölyelerimiz ve oyun istasyonlarımız var. Bu projemizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdir görmesi, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Belediyeler Birliğince oluşturulan bağımsız bir jüri tarafından ödüle layık görülmesi bizleri oldukça mutlu etti ve motivasyonumuzu artırdı. Gençler, bizim geleceğimiz. Bilgi sürekli güncelleniyor, yeni metotlar ve yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Bunu da sürekli takip edip bir şeyler ortaya koyarak pratik hayata aktarmak önemli. Gençlerimiz de bu konuda son derece ilgililer. Bize düşen görev de onlara bu imkanı sunmak. Projemize katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma yeniden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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