Tarsus’ta açıktan akan kanalın üzeri kapatıldı

MESKİ ekipleri, Tarsus’un Kavaklı Mahallesi’nde açıktan akmasından dolayı başta sivrisinek ve karasinek olmak üzere diğer zararlıların da üremesine neden olan kanalı kapatma çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki su kanalının yatağı değiştirilip, suyun döşenen büz boruların içerisinden akması sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yaşam alanlarında sorun oluşturan, açıktan akmaları nedeniyle çevre ve sağlık sorunlarına yol açan su kanallarını kapatma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Tarsus ilçe merkezinde en büyük mahalleler arasında yer alan, yeni konutlaşmanın da devam ettiği Kavaklı Mahallesinin doğu bölümünde bulunan ve açıktan akmasından dolayı başta sivrisinek ile karasinek olmak üzere diğer zararlıların da üremesine neden olan kanal, MESKİ ekiplerinin çalışmasıyla kapatıldı. Kavaklı Mahallesi 2441. Sokaktan başlayarak, 2434. Sokaktan geçip Yavuz Sultan Selim Caddesine kadar uzanan 200 metre uzunluğunda açıktan akan su kanalının, MESKİ ekiplerinin kapsamlı çalışmasıyla yatağı değiştirilip, büz borular döşenerek kapatılması sağlandı.



“Mahallemizin kanayan yarasından biriydi bu”

Kavaklı Mahallesi Muhtarı Erol Bal, açıktan akan kanalın yıllardır mahallelerinde sorun oluşturduğunu ifade ederek, “Kavaklı Mahallesinde yıllardır açık kanaldan akan suyumuzun büz içine alınmasında büyük emekleri geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım Vahap Seçer’e, MESKİ müdürlerime ve tüm ekibine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Mahallemizin kanayan yarasından biriydi bu. Atıl vaziyette bir kanaldı, haşere üretiyordu. Büz içine alındıktan sonra bu sıkıntılarımız giderildi. Mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.