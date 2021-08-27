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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahçe ve Barış mahallelerinde kentsel dönüşüm başlıyor

İHA

Bahçe ve Barış mahallelerinde kentsel dönüşüm başlıyor

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde Çay Mahallesi’nin ardından Barış ve Bahçe mahallelerini kapsayan ‘Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’nin eylül ayı içerisinde yıkım çalışmalarıyla birlikte başlayacağı bildirildi.
Projede gelinen süreç ile ilgili değerlendirme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çay Mahallesi’nde TOKİ projesi ile başlayan Akdeniz’in değişim ve dönüşümünün, kent merkezinde yer alan Bahçe ve Barış mahalleleri ile süreceğini, 2 mahalleyi kapsayan yerinde kentsel dönüşüm projesinin eylül ayı içerisinde start alacağını ifade etti. Gültak, “Yerinde kentsel dönüşüm projesini kapsayan proje alanında, arsa alanı üzerinden hak sahibi vatandaşların yaklaşık yüzde 87’si ile anlaşma sağlandı, TOKİ’ye tapu devir işlemlerinin ise yüzde 45’i tamamlandı. Nakit anlaşma sağlanan vatandaşların tapu devir ve ev teslim işlemlerinin tamamlanmasına müteakip bedelleri, hak sahibi vatandaşların hesaplarına aktarılacak. Çay Mahallesi’nden başlayan Akdeniz’i değiştirme, dönüştürme ve geleceğe hazırlama mücadelemiz, Barış ve Bahçe ile sürecek. Vatandaşlarımızı hak ettikleri planlı, düzenli ve her yönüyle sağlıklı bir kent yaşamına kavuşturmak için çalışmaya aralıksız devam edeceğiz. Plansız ve çarpık yapılaşma, kentimizin acil çözüm bekleyen en önemli sorunudur. Bu konuda başta yöneticiler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm kentimiz kamuoyunun da desteğini ve katkılarını bekliyoruz” dedi.
Takas anlaşmasında kira yardımları başladı
Diğer yandan, kentsel dönüşüm kapsamına alınan eski evlerini ‘takas’ usulüyle boşaltıp kiraya taşınacak olan mülk sahiplerine, 2021 yılı için konut kullanımla bağımsız birimlere aylık 995 TL ve ticari kullanımlı bağımsız birimlere yaklaşık 15 TL/metrekare kira ödemeleri yapılmaya başlandı.
Tapu devir işlemleri sürüyor
Anlaşma sağlamak isteyen Barış ve Bahçe mahallesi sakinleri ile Akdeniz Belediye Başkanlığınca halen sözleşme işlemleri devam ederken, eş zamanlı anlaşılan vatandaşların tapu devri çalışmaları da sürüyor. Nitekim anlaşılan hak sahiplerinin arsa alanı üzerinden yüzde 45’inin tapu devir işlemleri tamamlandı.
Kira yardımları peşin yatırıldı
Evlerini boşaltarak, gerekli evraklar ile birlikte Akdeniz Belediyesine teslim eden ve konut anlaşması (takas) yapan hak sahiplerine, 24 Ağustos 2021 tarihinde, teslim ettikleri tarih itibari ile 31 Ağustos 2021 tarihine kadar hak kazandıkları ilk kira yardımları yatırılmış olup, 1 Eylül 2021 tarihinden 30 Kasım 2021 tarihine kadar 3 aylık kira yardımı ödemeleri de peşinen yatırılacak. Projede, ‘nakit anlaşma’ sağlanan hak sahibi vatandaşların nakit bedelleri ise tapu devir ve ev teslim işlemlerinin tamamlanmasına müteakip vatandaşların banka hesaplarına aktarılacak. Hak sahiplerine kira yardımları, yeni evlerinin anahtarları teslim edilinceye dek devam edecek. Öte yandan Akdeniz Belediyesince teslim alınan evlerin yıkımına da yine eylül ayı içerisinde gerekli önlemler alınarak başlanacak.
BahçeBarış mahalleleri kentsel dönüşüm projesi
Bahçe ve Barış mahallelerinde 37 bin 533 metrekareyi kapsayan 1. etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında 415 konut, 50 dükkan, kültür merkezi, birer cami, kreş ve ticaret merkezi gibi sosyalkültürel donatı alanlarıyla birlikte altyapı ve çevre düzenleme işleri yapılacak. Projenin devamında, Turgut Reis Mahallesi’nde de 500 adet konut yapılması hedefleniyor.
Bölge, riskli alan ilan edilip kamulaştırma kapsamına alınmıştı
Bahçe ve Barış mahalleleri kentsel dönüşüm proje alanıyla ilgili olarak; 6 Ocak 2021 tarih ve 31356 Sayılı Resmi Gazetede 3355 Karar Sayısı ile 3,75 hektarlık uygulama alanı “Riskli Alan” ilan edilmişti. 26 Ağustos 2021 tarih ve 31523 sayılı Resmi Gazete’nin 4178 sayılı kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesince de Bahçe ve Barış mahallelerini kapsayan acele kamulaştırma kararı verilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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