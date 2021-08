Mezitlililer bir akşamda sanata doydu

– Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan vatandaşlar aynı akşam farklı sanat etkinlikleriyle sanata doydu. Mezitli Belediyesinin düzenlediği şan konseri, tiyatro oyunu ve sinema filmi, aynı akşam sanatseverle buluştu.

Mezitli Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden eğitime kazandırılan tarihi Taş Mektep’te Gün Batımı Konserini ücretsiz olarak izleyen sanatseverler, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları lisans ve lisansüstü öğrencilerinin performansıyla unutulmaz bir akşam yaşadılar.

Esenbağlar Mahallesinde bulunan Taş Mektep’ten yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatroda ise sanatseverler ''Mezitli'de Tiyatro Akşamları'' kapsamında güzel bir tiyatro oyununu izleme şansı buldular. Tiyatro Antik Sahne’nin sahnelenen Gelişine Hayat isimli komedisi izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.



Sinema severler yazlık sinema’da buluştu

Akdeniz Mahallesi Zeytinli Caddede bulunan Amfi Tiyatrodan yaklaşık 500 metre uzaklıkta ise yazlık sinema keyfi Mezitlilerle buluştu. Yeni Mahallede bulunan yazlık sinemada yönetmen Nuri Bilgi Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmi izleyicisi ile ücretsiz olarak buluştu. Sinemaseverler, patlamış mısır, gazoz ve sinema nostaljisini bir arada yaşadılar.



“Mezitli’ye kazandırdığımız mekanlar sanatı kente taşıdı”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli’nin her geçen gün kültür ve sanat alanında daha fazla geliştiğini belirterek, “Üç farklı sanat etkinliğinin bir arada yaşanması elbette tesadüf değil. Daha önce hiçbir salonu olmayan Mezitli’ye kazandırdığımız mekanlar, farklı sanatsal faaliyetlerin ilçemize taşınmasına neden oldu. Restore ederek yeniden eğitime kazandırdığımız Taş Mektep, özellikle klasik müziğin eğitim üssü haline geldi. Burada gerçekleştirilen faaliyetler ve konserler yakın zamanda dünya çapında sesini duyurmaya başlayacak. Diğer taraftan, aynı akşam tiyatro eserinin sergilendiği Amfi Tiyatromuz ise özellikle hiç salonu bulunmayan Mezitli’ye farklı bir kimlik kazandırdı. Gün aşırı etkinlikler, sanatsal faaliyetler, konser ve gösterilerin yapıldığı Amfi Tiyatromuzun ses akustiği ve kulisler başta olmak üzere doğru kurgulanmış mimarisiyle başta Mersin Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü olmak üzere tüm sanat çevrelerinin ilk tercih ettiği yer oldu. Mezitli Belediyesi Yazlık Sineması ise 6 yıldır aralıksız her yıl onlarca vizyon filmini sinema severlerle buluşturuyor. Sadece Mezitli değil, tüm Mersinlilerin sıcak yaz akşamında serin bir sinema keyfi yaşadığı Yazlık Sinemamız bu amaçla faaliyet veren Türkiye’nin en iyi 10 sineması arasında gösteriliyor” dedi.



“Mezitli, kültür ve sanatın merkezi olacak derken bunu kastediyorduk”

Mezitlililerin çok şanslı olduğunun altını çizen Başkan Tarhan, “Mevcut sanatsal mekanlara Mezitli Belediyesi Kültür Merkezimizi de ekledik. İkinci çevre yolu üzerinde Güneş Parkımızın karşısında faaliyete geçen Kültür Merkezimiz, iki büyük salonu, sergi ve uygulama bölümleri ile daha büyük sanatsal faaliyetlerin yaşanmasına imkan sunacak. Bizler, ‘Mezitli, kültür ve sanatın merkezi olacak’ derken bunu kastediyorduk. Çağdaş ve aydınlık yapısıyla Mezitli’de yaşayan vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır” diye konuştu.

