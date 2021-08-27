Toroslar Belediyesinden stant ziyaretçilerine 3 boyutlu hediye

Toroslar Belediyesi, Ankara'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinde ziyaretçilere, 3D yazıcı tekniği ile yazdırdığı 3 boyutlu figürler hediye etti.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin ev sahipliğinde yapılan Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi, Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi gördü. Toroslar Belediyesinin standı da atölye çalışmaları ve sunduğu renkli faaliyetlerle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Tekno Toroslar Projesinin tanıtımını yapan, Miniada Robot, drone parkuru, Tekno Toroslar Merkezinin üç boyutlu maketi ile dikkat çeken belediye, 30x30x40 baskı alanı, 120 mm/S hız, abs, petg, asa filamentleri destekleyen, 32 bit kontrol ünitesi ve nema 17 torklu motor sistemi bulunan 3D yazıcı ile figürler yazdırarak ziyaretçilere sundu.



"Teknolojiyi en verimli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Çevik Belediyecilik anlayışıyla yenilikleri takip eden ve hızla ortaya koyan bir belediye olduklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Ebelediye hizmetlerimiz, kendi bünyemizde geliştirdiğimiz otomasyon sistemimiz ile Toroslarımızda yaşayan tüm vatandaşlarımızın taleplerini ortak bir çözüm merkezinde toplayarak, hizmetlerimizi hızlı ve etkin bir şekilde yerine getiriyoruz. İlçemizin yapısına uygun olacak projelerimizi gerekli teknik incelemelerin ve değerlendirmelerin ardından uyguluyoruz. Ankara'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinde belediyemizin bilişim altyapısında sunduğumuz çalışmaları da sergiledik. Ziyaretçilere, 3 boyutlu yazıcıdan figürler çıkararak hediye ettik. Kongre ve Sergide gençlerimizin geliştirdiği çalışmaları ve eserleri de inceledik. Onların bu azmi, bilim ve teknolojik alanda yerli ve milli üretimin geleceğini de gözler önüne seriyor. Tüm gençlerimizle gurur duyuyoruz. Biz de Toroslar Belediyesi olarak gençlerimizin yeniliklere açık olması için her zaman yanlarında olacağız ve destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.