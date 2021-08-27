'Akdeniz'de Yaz Akşamları' etkinlikleri coşkuyla sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 'Akdeniz'de Yaz Akşamları' etkinlikleri, her yaştan ve kesimden vatandaşın katılımı ile keyif içinde devam ediyor.

Yazlık sinema gösterimi ile başlayıp süren yaz akşamı etkinlikleri, konserler ve çocuklar için de eğlenceli faaliyetler ile coşku içinde geçiyor. Pandemi koşullarının gözetildiği programlarda vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz dağıtılarak nostaljik anlar da yaşatılıyor. Etkinliklere katılan Mersinliler, sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel parçalara eşlik ederek gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor.



"Etkinliklerimiz hız kesmeden sürecek"

Eylül ayının ortasına dek Akdeniz'in birçok yerinde yazlık sinema gösterimleri ve konserlerin süreceğini kaydeden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Vatandaşlarımız, önümüzdeki süreçte Yeşilçam'ın ve yeni dönem Türk sinemasının önemli filmlerini hem mahallelerimizde hem de Mersin Millet Bahçesi'nde izleme fırsatı bulacaklar. Ayrıca çocuklarımız için de eğlence dolu parkurlar, illüzyon gösterileri ve daha birçok etkinlik de programlarımız dahilindedir. Vatandaşlarımız konserimize yoğun ilgi gösteriyor. Bu anlamda birçok mahallemizde de konserler sürecek" dedi.



"Karaduvar Balık Festivali'nde sürpriz isimler olacak"

Sanatın ve sanatçının her daim yanında olduklarını kaydeden Gültak, "Kültür ve sanata verdiğimiz değer, Akdeniz'de Yaz Akşamları etkinliklerimizin sonrasında taçlanacak diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı gerçekleştiremediğimiz Karaduvar Balık Festivali'ni de bu yıl görkemli faaliyetlerle süsleyeceğiz. Çok sürpriz isimlerin konserlerinin olacağı festivalimizde vatandaşlarımız özlediği eğlenceye doyacak" ifadelerini kullandı.

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