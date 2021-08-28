Başkan Vekili Kış: “Kreşlerimizden üniversiteye kadar tüm öğrencilerimizin yanındayız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, merkez Yenişehir ilçesinde özel bir kolejin açılışında, Büyükşehir Belediyesi olarak kreşten üniversiteye kadar tüm öğrencilerin yanında olduklarını söyledi. Kış, “Eğitime yapılan her türlü yatırımın, geleceğimize yapılan yatırım olduğu gerçeğinin farkındayız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Kış, kolejin açılışında Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim ve öğretime verdikleri değeri ve bu alanda hayata geçirdikleri hizmetleri anlattı.

Büyükşehir Belediyesi olarak Süt Senin Gurur Mersin’in Projesi ile dezavantajlı mahallelerde süt dağıttıklarını, bunun yanı sıra öğrencilere eğitimin temel gereksinimi olan kırtasiye malzemeleri verdiklerini belirten Kış, “Böylece bu ailelerin bütçelerine bir nebze de olsa katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Sadece ilköğretim çağında olan öğrencilerimizle sınırlı kalmayıp, teknokentleri ve teknolojiyi ülkemizle buluşturacak üniversite öğrencilerimizi de yalnız bırakmıyoruz. Açık öğretim hariç, üniversiteyi kazanan lisans öğrencilerimize öğrenim yardımı veriyoruz. Bu yıl öğrenim yardımını bin 600 liraya yükselttik. Ayrıca meslek edindirme kurslarımızı da açıyoruz. Burada yetişkin bireylerin de kendi alanlarında uzman olabilmelerini, daha rahat iş bulmalarını ve iş yerlerinde kalifiye meslek uzmanlarının çalışmasını hedefliyoruz. ‘Eğitimde fırsat eşitliği’ ilkesi doğrultusunda büyük önem verdiğimiz YKS Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerine bu yıl LGS’ye hazırlanacak olan 8’inci sınıf öğrencilerimizi de dahil ediyoruz. Bu eğitim döneminde kurs merkezlerine devam eden 125 öğrencimiz, üniversite sınavında ilk 50 bine girme başarısı gösterdi. Bu gurur sadece Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin değil, Mersin’in, hepimizin” diye konuştu.



“Kreşlerimizden üniversiteye kadar tüm öğrencilerimizin daima yanındayız”

Eğitim ve öğretimde öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının da çok önemli olduğunu vurgulayan Gülcan Kış, Gülnar’da hem erkek hem de kız öğrenciler için tasarlanan misafirhanenin yapımını tamamladıklarını ve bu yıl hizmete açılacağını belirterek, “Yine ülkemizde öğrencilerimizin en büyük ihtiyaçlarından birinin rehberlik ve psikolojik destek konusundaki yetersizlik olduğunu biliyoruz. MERCİ Öğrenci Danışma Merkezi ile öğrencilerimize rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürüyoruz. Kreşlerimizden üniversiteye kadar tüm öğrencilerimizin daima yanındayız. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Mersin, teknoloji geliştiren genç yetenek ve beyinlere sahip”

Başkan Vekili Kış, “Eğitime yapılan her türlü yatırımın, geleceğimize yapılan yatırım olduğu gerçeğinin de farkındayız. Yüzyılın teknolojisi olarak kabul edilen Endüstri 4.0 çağında ülkemizin en etkin şekilde rol alması, bu açıdan çok önemlidir. Endüstri 4.0’da başarılı olan bir Türkiye, geleceğin de yükselen bir yıldızı olacaktır. Mersin, tüm diğer kentlerimiz gibi; teknoloji geliştiren genç yetenek ve beyinlere sahiptir” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Vekil Gülcan Kış, kurucularla birlikte açılışı yapılan okulu gezdi.

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