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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi, TAŞTİ personeline yangın eğitimi verdi

İHA

Büyükşehir Belediyesi, TAŞTİ personeline yangın eğitimi verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarsus Şehirlerarası Terminal İşletmesi (TAŞTİ) içinde görevli personele yangın sırasında neler yapılacağı konusunda eğitim verildi. Eğitim kapsamında TAŞTİ içinde yangın tatbikatı da düzenlenendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, acil durumlarda neler yapılması gerektiği konusunda personeline yönelik uygulamalı eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda TAŞTİ içinde görevli personele yangın gibi acil durumlarda neler yapılması gerektiği konusunda eğitim verildi. Acil durumlar karşısında güvenli tahliye ve alınabilecek önlemler hakkında verilen eğitim kapsamında yangın sırasında ilk yapılması gerekenler, yangın tüplerinin mahiyeti, yangına müdahale ve olası durumda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

İhbarda yangının türünü belirtmek önem taşıyor
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliğinde görevli eğitim sorumlusu İsmail Ceyran tarafından TAŞTİ toplantı salonunda gerçekleşen eğitim çalışmasında detaylı sunum yapıldı. Yüksek katlı bina yangınlarında kesinlikle asansör kullanılmaması gerektiğini belirten Ceyran, yangın tüplerinin cinsi ve kullanım şekilleri hakkında da detaylı bilgi verdi. Ceyran, yangın ihbarı verilirken; eğer biliniyorsa yangın alanında bir kişinin olduğunun veya yangının türünün bildirilmesinin hayati önem arz ettiğinin altını çizerek, “Ev yanıyor, araba yanıyor, ot yanıyor; yangının türünü belirleyelim ki, ona göre bizim araçlarımız çıksın. Küçük bir yangın olur bizim başlangıç aracımız çıkar; 500 litrelik mesela. Büyük bir yangın olur tonajlı araç çıkar, yanında merdiven çıkabilir” diye konuştu.

Kurtarma tatbikatı yapıldı
Sunumun ardından uygulamalı eğitim çalışmasına geçildi. Olası alevlere maruz kalınması durumunda yangın tüplerinin nasıl kullanılacağı detaylı olarak gösterildi. Ardından TAŞTİ içerisinde yangın ihbarı verilerek tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta yangın alanında mahsur kalan bir kişinin nasıl kurtarılacağı da uygulamalı olarak anlatıldı.

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