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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinin kreşlerindeki minik zafer coşkusu yaşadı

İHA

Büyükşehir Belediyesinin kreşlerindeki minik zafer coşkusu yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Münir Özkul ve Adile Teyze kreşlerinde öğrenim gören 23 çocuk, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Türkiye’de sebze ve meyve toptancı halinde açılan ilk kreş olma özelliğine sahip Münir Özkul Kreşindeki kutlama programına Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de katıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kreşlerdeki minikler Zafer Bayramı coşkusunu erken yaşadı. Programa Meral Seçer’in yanı sıra Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da katıldı. Kutlama programı öncesi Münir Özkul Kreşindeki miniklerle sohbet eden Meral Seçer; kreşteki sınıfları, mutfağı, yemekhaneyi ve uyku odasını da gezdi. Neşeli Eller Sınıfından Başak Ertek ve Yiğit Veli Özer, Seçer ile Dokucu’ya içerisinde yaptıkları resimlerin olduğu bir kart hediye etti.

Şiirlerle başlayan program dansla devam etti
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Münir Özkul Neşeli YüzlerAdile Teyze Neşeli Şekiller Kreş Ekibinin ‘Bayrağım’ adlı şiir dinletisiyle devam etti. Münir Özkul Neşeli EllerAdile Teyze Neşeli Sesler Kreş Ekibinin ise ‘Atatürk’ adlı şiir dinletisini sunduğu programda ‘Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa’ marşı ile bir de dans gösterisi yapıldı. Miniklerin Türk Bayrağı ile 10. Yıl Marşı eşliğinde gerçekleştirdiği Zafer Yürüyüşüyle devam eden program, hatıra köşesinde fotoğraf çekimiyle sona erdi.

“Çocukların mutluluğu ailelerinin de mutluluğu demek”
Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramını miniklerle bir arada kutlamanın çok güzel bir his olduğunu vurgulayarak, “Onların gözlerindeki ışık ve mutluluk gerçekten 30 Ağustos Zafer Bayramına yakışır bir ışıktı. Demek ki çok mutlular. Onların mutluluğu ailelerinin de mutluluğu demek” dedi.
Münir Özkul Kreşinin Sebze ve Meyve Toptancı Halinde çalışan emekçi kadınların çocuklarına yönelik hizmet verdiğine dikkat çeken Seçer, “Çalışan annelerin huzur içinde çocuklarını bırakacak bir yerlerinin olması hem anneleri çok mutlu ediyor hem de çocuklar burada gerekli olan eğitimlerini alıyorlar. Okul dönemindeki eğitim kadar okul öncesi eğitim de önemli. Çocukların bu konuda eğitilmesi ve bu imkanların oluşturulması çok önemli. Bu sebeple Mersin Büyükşehir Belediyesine çocuklara ve kadınlara verdikleri önemden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, Büyük Zafer’in getirdiği heyecanın her geçen yıl katlanarak artması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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