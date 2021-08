– Türkiye’nin sevilen müzik gruplarından Ezginin Günlüğü, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinde Mersinlilerle buluşacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Türk ve dünya şairlerinin şiirleri üzerine besteler yaparak her dönem gençliğin ve her kesimden dinleyicinin dilinden düşmeyen şarkılarıyla Ezginin Günlüğü, sevilen şarkılarını Mersinliler için söyleyecek. 17 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Tarsus Baca Meydanında Mersinlilerle buluşacak grubun konseri ücretsiz olarak halka açık gerçekleştirilecek.

Nadir Göktürk, Cafer İşleyen, Erkan Gürer, Can Göktürk, Deniz Bayrak, Güven Şancı, Deniz Sujana ve Mahmut Çınar’dan oluşan Ezginin Günlüğü, konserde başta Düş Sokağı olmak üzere, Mutlu Aşk Yoktur, Ala Gözlü Yar, Ebruli, Küçelere Su Serpmişem gibi dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirecek.

