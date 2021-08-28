Başkan Yılmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

– Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Atsız Afşın Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Malazgirt Zaferinin 950. yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen programa katıldı.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan zaferin yıl dönümünde Genel Başkan Bahçeli ile bir araya gelen Başkan Yılmaz, "Genel Başkanımızın dediği gibi irademiz Sultan Alparslan'ın iradesi, ilhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal davasıdır" dedi.



"Malazgirt ruhu her zaman yol göstericimiz olacaktır"

Bahçeli'ye çalışmalarıyla ilgili bilgiler de veren Yılmaz, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile Malazgirt Zaferimizin 950. yıl dönümünde bir araya gelmenin onurunu yaşadım. Malazgirt Zaferi, büyük bir millet şuurunun eseridir. Geçmişimizden aldığımız güçle Malazgirt ruhu her zaman yol göstericimiz olacaktır. Anadolu'yu ebediyen vatan kılan Sultan Alparslan ve şanlı ecdadımızı, Büyük Taarruz’un 99’uncu yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Yılmaz, MHP Muş İl Başkanlığını da MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ile birlikte ziyaret ederek, İl Başkanı Osman Yüce, İlçe Başkanı Tahsin Şahin, Muş Ülkü Ocakları Başkanı Cengiz Taşkıran ile bir araya geldi.

Hasköy'ü de ziyaret eden Yılmaz, vatandaşlarla buluştu, Hasköy'e özgü közde demlenmiş çaylarından içerek, sohbet etti.

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