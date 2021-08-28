Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

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Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Atalar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kader S. idaresindeki 01 BYN 22 plakalı otomobil, Ahmet Seven’in kullandığı 33 ABZ 433 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Seven’le birlikte 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların 1’inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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