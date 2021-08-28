Mersin'de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

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Mersin'de itfaiye ekiplerince bir evde yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan doğaya bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde bir eve giren yılan, ev sahibinin talebi üzerine itfaiye ekiplerince zarar görmeden yakalandı. Yaklaşık 2 metre boyunda olan yılan, plastik bir şişeye konularak Davultepe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.

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