Evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de bir evin içinde aile bireylerine korku dolu anlar yaşatan yılan, ekipler tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde yaşandı. Eve giren yılanı gören ev sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yılana zarar vermeden yakaladı.

Yaklaşık 2 metre boyunda olan yılan, plastik bir şişeye konulurak doğal yaşam alanına bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-08-28 21:13:33



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