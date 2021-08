Mersin'de orman yangını mağduru üreticilere yem desteği Mersin Büyükşehir Belediyesince, Aydıncık ilçesindeki orman yangınında mağdur olan 86 üreticiye 25 ton küçükbaş hayvan yemi dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Aydıncık’ta çıkan orman yangınlarda mera ve otlakların yanması nedeniyle hayvanlarını otlatamayan ve hazır yeme ihtiyaç duyan küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydıncık'taki üreticilerin yem ihtiyacı üzerine harekete geçen Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yerinde incelemeleri sonucunda oluşturduğu listeden ve başvuranlar arasından yem ihtiyacı olan üreticileri belirledi. Ekipler, çalışmalar sonucunda yem ihtiyacı olan 86 üreticiye 50’şer kiloluk torbalarla toplam 25 ton küçükbaş hayvan besi yemi dağıttı. Yapılan destekle, yangınzedeler yem maliyetinden Büyükşehir Belediyesi sayesinde kurtulmuş oldu.

“Üreticilerimiz hayvanlarını otlatamayınca hazır yemlere yönelmek zorunda kaldı”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, ağustos ayının başında Aydıncık’ta yaşanan orman yangınlarında yanan mera ve otlakların küçükbaş hayvan yetiştiricilerini de olumsuz etkilediğini belirterek, “Özellikle küçükbaş hayvan üretimi yapan üreticilerimiz, otlatma yaptıkları meralar ve otlaklar yangından dolayı zarar gördüğü için yemle alakalı sıkıntı yaşadı. Hayvanlarını otlatamayınca hazır yemlere yönelmek zorunda kaldı. Üreticilerimiz için en pahalı girdilerin başında yem maliyetleri geliyor. Biz de Büyükşehir Belediye Başkanımızın isteği doğrultusunda burada küçükbaş hayvan üretimi yapan üreticilerimize yem yardımında bulunmak istedik” dedi.

“Eskiden salıp güdebiliyorduk, şu an onların hiçbirini yapamıyoruz”

Aydıncık’ta çıkan yangından ağılı zarar gören ve yem desteği alan üreticilerden Ayşe Oynar, “Hayvanlarımızı kurtardık ama ağılımızı kurtaramadık. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun, Allah razı olsun yem yardımında bulundu. Geçici olsa da şu an en azından aç değiller. Eskiden salıp güdebiliyorduk, şu an onların hiçbirini yapamıyoruz. Başkanıma ayriyeten teşekkür ederim. Kendisi yangın esnasında bir anda geldi, ‘geçmiş olsun’ dedi. Bu bile bizi düşündüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İlçedeki küçükbaş hayvan yetiştiricileri, verilen destekten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirirken, belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.