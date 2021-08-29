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Hatadan dönüldü, o kabirler tekrar mezarlık içine alındı

İHA

Mersin'de D400 karayolu kenarında kalan Paşa Türbesi Mezarlığı'na yeni çekilen istinat duvarı nedeniyle dışarda kalan bazı kabirler, yapılan hatadan dönülmesiyle tekrar içeri alındı.

Hatadan dönüldü, o kabirler tekrar mezarlık içine alındı

Mersin’de D400 karayolu kenarında kalan Paşa Türbesi Mezarlığı'na yeni çekilen istinat duvarı nedeniyle dışarda kalan bazı kabirler, yapılan hatadan dönülmesiyle tekrar içeri alındı.
MersinAntalya D400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesine bağlı Ayaş, Kızkalesi ve Akpınar mahallesi sakinlerinin kullandığı Paşa Türbesi Mezarlığı'na geçtiğimiz ay çekilen istinat duvarı sonrası bazı kabirler mezarlık dışında kalmıştı. Bu durumun tartışma konusu olması ve gündeme gelmesiyle yapılan hatadan dönüldü. Karayolu ile mezarlık duvarı arasında kalan 3540 senelik kabirler için yeni yapılan istinat duvarının bir kısmı tekrar yıkıldı. Yıkılan duvar alanı genişletilerek kabirler içeride kalacak şekilde tekrar yapıldı. İstinat duvarının yapım işi tamamlanırken, mezarlığın giriş kapısı ile genel temizliğinin yapılmasıyla çalışmanın sona erdirileceği ifade edildi.
Bahse konu yerin Paşa Türbesi Mezarlığı olduğunu anımsatan Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale, "Burada Büyükşehir Belediyesi istinat duvarı çalışması yaptı. O esnada da 3040 yıl önce defin yapılan 45 mezarımız istinat duvarı dışarısında kaldı. Biz bu sorunu Büyükşehir Belediyesine ilettik, onlar da geldi kısa zamanda sorunu çözdü. Dışarıda kalan o kabirleri mezarlığın içerisine aldılar. Şu anda bu sorun çözülmüş oldu" dedi.
Mezarlıktaki çalışmalarda istinat duvar kısmının tamamlandığına değinen Kale, "Giriş kapısı, temizlik ve bakımlar var. Bu durumu da belediye ile görüşüyoruz, en kısa zamanda yapacaklarını söylediler" diye konuştu.
Bakımları son aşamasına gelen mezarlık içerisinde 1220 yılında vefat eden Aktaş oğlu Sinan adlı Selçuklu komutanı için 1312 yılında yaptırılan kentteki ilk Türk eserlerinden Paşa Türbesi de bulunuyor.

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