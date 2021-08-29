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Engelliler Zafer Bayramı'nı denizin altında bayrak açarak kutladı Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelliler, deniz altında Türk bayrağı açtı

İHA

Engelliler Zafer Bayramı'nı denizin altında bayrak açarak kutladı Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelliler, deniz altında Türk bayrağı açtı

Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Akdeniz'in mavi sularını keşfe çıkan engelli bireyler, deniz altında Türk bayrağı açarak zaferi kutladı.
Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği dalış ve tekne turu etkinlikleriyle özel gereksinimli bireylere zafer coşkusu yaşattı. Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü iş birliği ile düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı dalış etkinliği, 10 özel dalgıcın katılımıyla Silifke Yapraklı Koy'da gerçekleştirildi. Dalış eğitmenlerinden temel dalış işaretleri ve dalış malzemeleri ile ilgili bilgiler alan özel bireyler, yine eğitmenler eşliğinde denizaltı dünyasını keşfetti. Özel bireyler, dalış sırasında açtıkları Türk bayrağı ile Zafer Bayramı coşkusunu denizaltında da yaşadı.
Bir grup özel gereksinimli birey de Silifke Taşucu’ndan başlayan tekne turuna katıldı. Aileleriyle birlikte Taşucu’ndan kalkan tekne ile denize açılan özel çocuklar, denizde vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Mersin’in meşhur koylarını görme imkanı bulan çocuklar, müzik ve danslar eşliğinde eğlenceli bir gezi geçirdi.

“Hareket kısıtlılığı olan bireylerimizin suda özgürce hareket edebildiklerini gördük”
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde görevli beden eğitimi öğretmeni Fatma Nur Yılmaz, “Bugün hareket kısıtlılığı olan bireylerimizin suda özgürce hareket edebildiklerini ve bağımsız bir şekilde suyun üstünde kalabildiklerini hep beraber gördük. Bu bireylerimiz fizik tedavi almaları gereken bireyler. Düzenli olarak fizik tedaviye gidemedikleri için fizyoterapistlerin devamlı yüzme etkinliği, deniz etkinliği önerisiyle dalışa yönelmek istediler. Bu doğrultuda Mersin Dalış Merkezi kapılarını açtı sağ olsunlar. Bu bireylere önce eğitim verildi, daha sonra denize açılma imkanı buldular” dedi.

“Arkadaşlarımıza kimse engel olmazsa gerçekten birçok şeyi beraber aşıyoruz”
Özel bireylerle çalışmayı önemsediklerini belirten Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü Başkanı ve Eğitmeni Mehmet Arslan, denizaltında açtıkları bayrakla Zafer Bayramı’nın daha da anlam kazandığını belirterek, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı su altında 30 metrekarelik bayrakla 10 engelli arkadaşla birlikte coşkuyla kutladık. Bu bizim için daha da önemli daha da anlamlı oldu. Arkadaşlarımıza kimse engel olmazsa gerçekten birçok şeyi beraber aşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yer çekimi olmadığı için ayaklarını, kollarını çok rahat hareket ettirebiliyorlar”
Mersin Dalış Kulübü’nde engelli dalgıç olan Alper Özkul ise, su altı dünyasını özel gereksinimli bireylerin görmesi gerektiğini belirterek, “Güzel bir dalış oldu. Hava harika, deniz çok güzel. Denizaltı zaten bambaşka bir dünya. Burada Mersin’deki tüm engellileri dalışa bekliyoruz. Su altı doğası engellilerin de görmesi gereken bir yer. Çünkü engelliler suyun içerisinde özgürce hareket edebiliyor. Yer çekimi olmadığı için özgürce ayaklarını, kollarını çok rahat hareket ettirebiliyorlar. Kendi özgürlüklerini orada gösterebiliyorlar. O yüzden Mersin’deki tüm engellileri buraya dalışa bekliyoruz. Çok güzel, çok başarı bir etkinlik oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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