Mersin'de 30 Ağustos konserlerinin ilk günü coşkuyla geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 3 gün 3 gece düzenlediği konserlerin ilk gün coşkusu sahillerden yaylalara uzandı. Çamlıyayla, Silifke ve Erdemli’de başlayan ilk gün konserlerinde Simge, Onur Akın, Zeynep Karababa ve Batuhan Şaraplı sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2830 Ağustos tarihlerinde 12 noktada 15 sanatçının sahne alacağı konserlerin ilk günü 3 noktada gerçekleşti. Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi Şık Sitesi önünde ilk olarak Mersin’in sevilen sanatçılarından Batuhan Şaraplı sahne aldı. Şaraplı, birbirinden eğlenceli popüler şarkıları seslendirerek alandaki coşkuyu yükseltti. Ardından sahneye çıkan Simge Sağın, dinleyenlerin coşkusunu zirveye çıkarttı. Mersin’de ilk defa konser verdiğini belirten Simge, “Mış Mış”, “Öpücem”, “Sevmek Yüzünden” ve “Yankı” gibi sevilen şarkılarını Erdemli’de söyledi.

10. Yıl Marşı eşliğinde bayraklar dalgalandı

Erdemli’deki konsere katılan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, düzenlediği etkinlikler için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e ve verdiği coşku dolu konser için Simge Sağın’a teşekkür ederken, sanatçıya sahnede bir de çiçek takdim etti. Gökçel’e çiçek için teşekkür eden Simge Sağın, ardından 10. Yıl Marşı’nı söyledi. Ellerindeki bayraklarla marşa eşlik eden vatandaşlar “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı. Düzenlediği konser için Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e sahneden teşekkürlerini ileten Simge, konserini sevilen şarkısı “Öpücem” ile sonlandırdı.

Onur Akın ve Zeynep Karababa yaylalarda konser verdi

Konserlerin bir durağı da Çamlıyayla ilçesi Çarşı Meydanı oldu. Onur Akın’ın sahne aldığı konserle zafer coşkusu Mersin’in yaylalarına kadar uzandı. “Çam Kolonyası”, “Asi ve Mavi” ve “Yağmur Yüreklim” gibi çok sevilen şarkılarını Çamlıyayla’da seslendiren Onur Akın’a, zaman zaman yüzlerce seyirci eşlik ederek büyük bir koro oluşturdu.

Silifke ilçesinin Gökbelen Yaylasında sahne alan Zeynep Karababa ise Türk Halk Müziği’nden eserlere ses verdi.

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