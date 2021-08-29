Başkan Özyiğit, ‘Duvarları Aşan Özgürlük’ projesini inceledi

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Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Yaşam Gönüllülerinin 'Duvarları Aşan Özgürlük' projesi kapsamındaki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesinin de desteğiyle Yenişehir Yaşam Gönüllülerinin hayata geçirdiği 'Duvarları Aşan Özgürlük' projesi kapsamında Tarsus Kadın Cezaevinin dış duvarları resimlerle süslendi. Projenin koordinatörlüğünü Ayten Aslankan yürütürken, proje fikrinin sahibi Reyhan Çetintaş proje yöneticiliğini yaptı. Proje kapsamında ressam Fatmagül Yetim, cezaevinin dış cephesine resim çalışması yaparken, fotoğraf sanatçısı Sevtap İnal resimleme çalışmasının tüm aşamalarını fotoğrafladı.

Ana teması Anadolu kadın motifleri olarak belirlenen projede Tarsus Kadın Cezaevinin dış duvarına Anadolu kadını resimleri, güvercin resimleri çizildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, projenin başından beri destek verdiği Yenişehir Yaşam Gönüllüleri ile Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi önünde bir araya geldi. Projenin koordinatörü Ayten Aslankan’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Özyiğit, duvarlara işlenen resimleri inceledi.

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