Engelsiz Yaşam Parkında 30 Ağustos coşkusu

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Engelsiz Yaşam Parkında düzenlenen kutlama etkinliğinde, özel gereksinimli bireyler oyunlar oynadı, gösteriler sergiledi ve şiirler okudu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesindeki Engelsiz Yaşam Parkında düzenlenen etkinlikte, kürsüye çıkan özel bireyler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk temalı şiirler okudu. Ardından palyaço kostümlü animatörlerle birlikte davul zurna eşliğinde oyunlar oynayan özel bireyler, halk oyunları ve geleneksel gösterileri de sergiledi. Etkinlikte özel bireylere çeşitli yiyecek ve içecek ikramları yapıldı.

“İzmir Marşı” eşliğinde Türk bayrağını dalgalandırdılar

Müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynayan özel bireyler, ‘İzmir Marşı’ çalındığında ise Türk bayrağını ellerine alarak hep birlikte dalgalandırdı. O an Atatürk sevgisi ve zafer coşkusunu yaşayan özel bireyler, İzmir Marşı’nı da hep bir ağızdan seslendirdi.

“Özel çocuklarda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, birçok özel günde Engelsiz Yaşam Parkında özel çocukları bir araya getirdiklerini belirterek, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Mersin’de tüm vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle kutlamak istiyoruz. Tarihimizin bu şanlı Zafer Bayramını bütün çocuklarımızla kutlamak istiyoruz. Engelsiz Yaşam Parkımızda çocuklarımızla sanattan spora, kültürel faaliyetlere kadar birçok faaliyetlerde bulunuyoruz. Burada tüm etkinliklerimizde, dini ve milli bayramlarımızda çocuklarla el ele, omuz omuza, gönül gönüle olmak istiyoruz ve onlara bir farkındalık oluşturmak istiyoruz” dedi.

“Atatürk sevgilerini yaptıkları resimlerde ve heykellerde görüyoruz”

Özel çocuklarda var olan bilinci pekiştirmek istediklerini kaydeden Atila, şunları söyledi:

“Onlar zaten Atatürk’ü gönüllerinden o kadar çok seviyorlar ki resimlerinde, yaptıkları sanatsal aktivitelerde, heykellerde biz onların sevgisini çok güzel görüyoruz. Onların sevgisini dansla, halk oyunlarıyla birazcık daha pekiştirmek ve canlandırmak istedik."

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