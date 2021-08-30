Tarsus Belediyesinin tekstli atölyesinde kadınlar istihdam edilecek

Tarsus Belediyesinin kadın istihdamına katkı sağlamak, tekstil sektöründe kentin geçmişten bugüne gelen potansiyelini açığa çıkarmak amacıyla hayata geçirdiği tekstil atölyesinde çalışacak kadınların belirlenmesi için mülakat yapıldı.

Tarsus Belediyesinin iştiraki olan TESKİ bünyesinde faaliyete geçecek olan tekstil atölyesi, açılışa gün sayıyor. Açılışa hazır hale gelen atölyede incelemelerde bulunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, burada mülakata girecek olan kadınlarla sohbet etti.

Projenin fikir babası olan Başkan Bozdoğan, "Bizimle birlikte çalışmak isteğiniz bizim için önemli. Belediyecilik anlayışında hep yol, asfalt, kaldırım diyorlar ama bizim için önemli olan halkın çalışıyor olması ve üretime katkıda bulunması. Özellikle kadınlarımızın talepkar olması bizi daha çok mutlu ediyor. Burada yüzlerce insan çalışacak ama bu daha işin başlangıcı. Emin olun buradaki tüm arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın hepsini değerlendireceğiz. Kalkınmanın odağında insan yer almaktadır. Tek gayemiz toplumun tüm kesimlerinin hem üretim süreçlerine katılması hem de ortaya çıkan refah artışından yararlanması, yoksulluğun ve eşitsizliğin azaltılmasıdır" dedi.

Mülakat heyetinde tekstil alanında uzman isimler yer alırken, atölye açıldığında 140 kişinin istihdam edileceği bildirildi.

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