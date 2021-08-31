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Mezitli’de zafer coşkusu yürüyüş ve konserle katlandı

İHA

– Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramını, yürüyüş ve konserle coşkuyla kutladı. Mezitli Belediyesi, zaferin 99. yıldönümünü vatandaşların coşkuyla katıldığı yürüyüş ve Grup Naba'nın konseriyle taçlandırdı.

Mezitli’de zafer coşkusu yürüyüş ve konserle katlandı

– Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde, vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramını, yürüyüş ve konserle coşkuyla kutladı. Mezitli Belediyesi, zaferin 99. yıldönümünü vatandaşların coşkuyla katıldığı yürüyüş ve Grup Naba’nın konseriyle taçlandırdı.
30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıldönümünü 7’den 70’e çok sayıda vatandaşın katıldığı dev bir yürüyüşle kutlayan Mezitli Belediyesi, zafer coşkusunu Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen konserle taçlandırdı. Zafer sevincini bir arada yaşamak isteyen vatandaşların katıldığı etkinlikte, Amfi Tiyatroda sahne alan Grup Naba, birbirinden güzel şarkılarını izleyicilerle birlikte seslendirdi. Naba’nın verdiği akustik konserde bayrak ve ışık şovları gecenin coşkusunu doruğa taşıdı. İzmir Marşının seslendirildiği sırada sahneye çıkan yüzlerce çocuk bayrak denizi oluşturdu.
Belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katıldığı konserde Amfi Tiyatroya yerleştirilen dev Zafer Meşalesini Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan’la birlikte yaktı. Belediye çalışanları göğe yükselen alevlere yaktıkları renkli meşalelerle eşlik etti.
Unutulmaz gecede sahne alan sanatçılara çiçek vererek teşekkür eden Başkan Tarhan, Kurtuluş Savaşının ve Türkiye aydınlanmasının büyük komutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün “Zafer; zafere inananlarındır. Başarı; başaracağım diyenlerindir” sözlerini hatırlatarak yaptığı konuşmasında, “Daha 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında Cumhuriyeti kuracağına inanmıştı. Bu düşüncesini, yakın çevresine daha o şartlarda söylemişti. Üç yıl sonra 1922’de zafere ulaştığı günden bu güne 99 yıl geride kaldı” dedi.
2023’te Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacaklarını ifade eden Tarhan, “Cumhuriyeti gerçek demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Hepimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan borcumuz ve sorumluluğumuzdur. Dünyada barışın egemen olması, demokrasi, adalet ve özgürlük için yezidlere karşı birbirimize sevgiyle bakmalıyız. Birlik ve dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Atatürk ve kahraman mücadele arkadaşlarını rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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