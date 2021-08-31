Yenişehir caddeleri bayram coşkusuyla aydınlandı

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Yenişehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılı dolayısıyla düzenlediği kortej geçişiyle büyük zaferin coşkusunu Yenişehir'in caddelerine taşıdı.

Yenişehir Belediyesi milli bayramlarda geleneksel hale getirdiği kortej geçişini 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılında da gerçekleştirdi. Yenişehir Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen Güçler Birliği bileşenleri Yenişehir'in caddelerinde vatandaşlara Zafer Bayramı coşkusunu yaşattı.

Yenişehir Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramına özel olarak hazırladığı üstü açık otobüs eşliğinde belediye önünden başlayan kortej, İsmet İnönü Bulvarı, sahil kesimi ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı boyunca devam etti.

Otobüsten yükselen müzik eşliğinde kortej güzergahı boyunca evlerinin balkonundaki ve sokaktaki vatandaşları selamlayan katılımcıların Zafer Bayramı coşkusu Forum Mersin'de sona erdi.

Yenişehir Belediyesinin zafer kortejine katılan Güçler Birliği bileşenleri Mersin Off Road Kulübü, Vosteam Mersin, Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl Temsilciliği, Mersin Bisiklet Derneği, Mersin Çukurova Klasik Otomobilciler Derneği ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü üyelerinin saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşını okumasının ardından program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.