Tarsus Belediyesi, ‘Tiyatro Akşamları’ ile binlerce vatandaşa ulaştı

Tarsus Belediyesi, “Tarsus’ta Tiyatro Akşamları” adı altında düzenlediği etkinlikle yaklaşık 13 bin seyirciye ulaştı. 20 gece ve 20 mahalle olarak planlanan tiyatro akşamları etkinliğinde Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu, Tarsuslulara unutulmaz anlar yaşattı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İsmetpaşa Mahallesinde yüzlerce vatandaşın katılımıyla başlayan “Tarsus’ta Tiyatro Akşamları”; Altaylılar, Hacıhamzalı, Gülek, Anıt, Öğretmenler, Yeşilyurt, Yeşil, Yenice, Fahrettinpaşa, Atalar, Yeşiltepe, Şahin, Reşadiye, Gazipaşa, Mithatpaşa, Barbaros, Yenimahalle, Çakırlı mahallelerinde yapıldıktan sonra Kırklarsırtı Mahallesinde final yaptı.



“İlk kez tiyatro izleyenlerin mutluluğu benim de mutluluğum”

Binlerce vatandaşın katılım sağladığı tiyatro etkinliği ile ilgili konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Tarsus tarih boyunca kültür ve medeniyetin merkezlerinden biri olmuştur. Bizler Tarsus halkının sanatsever olduğunu ve özellikle pandemi sürecinde bu tarz etkinliklere hasret kaldığını biliyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz tiyatro akşamları etkinliğimiz ile binlerce Tarsusluya unutulmaz anlar yaşattık. Bu etkinlikte beni en çok etkileyen ve mutlu eden şey, hayatında ilk kez tiyatro seyretme imkanına kavuşmuş olan vatandaşlarımızın mutluluğudur. ‘71 yaşındayım, hayatımda ilk defa Gülek’te tiyatro seyrediyorum’ diyen amcamızın mutluluğu benim en büyük mutluluk kaynağımdır. Tarsus Belediyesi olarak Tarsus halkına ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.



“Tarsusluların ilgisi yoğundu”

Tarsus seyircisinin gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren tiyatro sanatçısı Cengiz Küçükayvaz da Tarsus’a geleneksel bir oyunla geldiklerini belirterek, “Bunun kaybolmasını istemiyorum, çünkü şu anki Türk tiyatrosunun temellerini oluşturan bir yapısı var ve bu yapının ortadan kalkmasını istemiyorum. Belirli noktalarda esprileri güncelleyerek, belirli yerlerde eklemeler yaparak sergiledik. Tarsusluların da böyle bir etkinliği görmeleri, daha değişik bir oyun tarzıyla karşılaşmaları, onların da hoşuna gitmiş olacak ki ilk günden itibaren çok güzel katılımların olduğunu ve ilgiyle izlediklerini gördük” diye konuştu.



“Tarsus böyle bir başkanı olduğu için şanslı”

Tarsus’ta geçirdikleri süre içinde kendileriyle yakından ilgilenen belediye çalışanlarına teşekkür eden usta oyuncu, “Tarsus ile ilgili söyleyeceğimiz şeyler de hep olumlu ve güzel şeyler olacaktır. Tarsus’ta kültür sanata olan açlık hemen belli ediyor kendini. Daha doğrusu burası Çukurova, burada bir kültürel zenginlik varmış ve belirli sebeplerden dolayı erozyona uğratılmış, kaybettirilmeye çalışılmış fakat bunun tekrar harekete geçmesi bir takım yürekli insanların elinde. Önünü görebilen insanların, yenilikçi, atılım yapabilen insanların elinde. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Tarsus bu düşünceler içerisinde olan bir belediye başkanına sahip olduğu için gerçekten çok şanslı. Nadir insanlardan biri, önünü görebiliyor, ileriyi görebiliyor ve çok yürekli. Başkanımız Haluk Bozdoğan’a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Teşviklerinin sadece bizimle sınırlı kalmayacağına, birçok sanat dalının Tarsus’ta geliştirmesi için gayret göstereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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