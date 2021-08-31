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Akdeniz’de Yaz Akşamları etkinlikleri, zafer coşkusuyla renklendi

İHA

Akdeniz'de Yaz Akşamları etkinliklerinin coşkusu, 30 Ağustos Zafer Bayramında da katlanarak devam etti. Etkinlik kapsamında Adanalıoğlu'nda gerçekleşen Güneş Korosu ve Kibrit Kutusu müzik gruplarının konserleri büyük ilgi gördü.

Akdeniz’de Yaz Akşamları etkinlikleri, zafer coşkusuyla renklendi

Akdeniz'de Yaz Akşamları etkinliklerinin coşkusu, 30 Ağustos Zafer Bayramında da katlanarak devam etti. Etkinlik kapsamında Adanalıoğlu'nda gerçekleşen Güneş Korosu ve Kibrit Kutusu müzik gruplarının konserleri büyük ilgi gördü.
Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen ve ilçenin birçok mahallesinde de etkinliklerin büyük bir heyecan ve coşkuyla devam ettiği Akdeniz'de Yaz Akşamları programları, 30 Ağustos Zafer Bayramında da Adanalıoğlu Mahallesinde büyük ilgi gördü. Reşit Can İlköğretim Okulunda, Güneş Korosu ve Kibrit Kutusu müzik gruplarının konserlerinde keyifli anlar yaşandı. Program sonunda vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile 10. Yıl Marşını söyleyerek müzik gruplarına eşlik etti.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, "Bağımsızlık için sarf ettiğimiz mücadele ile Türkiye; dünyanın birçok ülkesi için umut ışığı olmuştur. Bizler ne şanslıyız ki; tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin evlatlarıyız. Bu kutsal vatanımıza sonsuza kadar sahip çıkmaya ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan toprağı uğruna canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Oğuz Aksaç konseri 3 Eylül'de
Öte yandan, Akdeniz'de Yaz Akşamları etkinlikleri kapsamında 1 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da Yenitaşkent Yusuf Bayık Ortaokulunda "Organize İşler Sazan Sarmalı" filminin gösterimi gerçekleştirilecek. 2 Eylül Perşembe günü saat 19.30'da Karaduvar Mahalle Muhtarlığı önünde Kibrit Kutusu müzik grubunun konseri, 20.30'da ise Organize İşler Sazan Sarmalı filminin gösterimi gerçekleşecek. 3 Eylül Cuma günü saat 20.30'da da Mersin Millet Bahçesinde Oğuz Aksaç konseri, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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