Halk Kartın ağustos ayı tutarları hesaplara yatırıldı

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Mersin Büyükşehir Belediyesince dar gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirilen 'Halk Kart' uygulamasının ağustos ayı tutarlarının hesaplara yatırıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7 bin 987 kişinin 100 TL, 4 bin 546 kişinin de 180 TL’lik bakiyeden faydalandığı Halk Kart uygulamasından ağustos ayında 12 bin 533 kişi destek aldı. Dar gelirli vatandaşlar için de Mersinli esnaf için de önemli destek sağlayan uygulama sayesinde ağustos ayında toplam 1 milyon 616 bin 980 lira esnafın kasasına girmiş oldu.

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