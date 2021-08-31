Aşureli aşı kampanyası Erdemli Belediyesi vatandaşları aşıya teşvik etmek amacıyla "Aşı olalım, aşure yiyelim" kampanyası başlattı

Mersin'in Erdemli İlçe Belediyesi Covid19'a karşı aşı yaptıran vatandaşlara aşure ikram ederek ilginç bir kampanya başlattı. Hastane bahçesinde kampanyanın başlatıldığı törende Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve basın mensupları 4. doz aşılarını yaptırdı. Aşure ikramıyla birlikte de aşı sıralarında yoğunluk yaşandı.



Korona virüse karşı vatandaşları aşı olmaya teşvik etmek amacıyla Erdemli Belediyesi tarafından "Aşı olalım, aşure yiyelim" adı altında bir kampanya başlattı. Kampanyanın başlaması dolayısıyla İlçe Müftüsü Hayri Erenay tarafından pandeminin sona ermesi için yapılan dualara vatandaşlar da eşlik etti. Kampanyanın başlatılması dolayısıyla düzenlenen törende Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve basın mensupları 4. doz aşılarını yaptırdı.



"Bu yılanın başını ezene kadar devam etmemiz lazım"

Törende bir konuşma yapan Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Erman Eker, "Pandemi bitmedi arkadaşlar. Bu yılanın başını ezene kadar devam etmemiz lazım. Elimizdeki en büyük silah, en büyük güç aşı. Aşı olmayanların ciddi sıkıntı çektiğini görüyoruz. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın genelde aşısız olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aşı elimizdeki en büyük silah. Aşı tedarikinde herhangi bir sıkıntı yok. Aşılarla elimiz güçlü. Lütfen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Aşılı ile aşısız arasındaki en iyi farkı biz görüyoruz burada. Tekrar bir kapanmaya, tekrar pandeminin artışına, haritada tekrar Erdemli'nin Mersin'in kırmızıya dönmesine kaldırabilecek ne maddi ne manevi gücümüz yok. Bu konuda tüm vatandaşlarımız sağ duyuya çağırıyoruz, herkesi aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.



"Aşının önemini vatandaşlarımız kavradı"

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'da , "Dün atalarının bu ülkenin birliği beraberliği için, canımız feda diyen atalarını örnek alan çok muhterem sağlık çalışanlarımız bulaşa uğrayacaklarını bile bile kendilerinin hayati tehlikesini göz göre göre canlarını hiçe sayarak mücadele ediyorlar. Bizlerin toplumun sağlıklı kalması adına bu ülkenin insanlarının sağlıklı yaşaması adına gerçekten cansiperane mücadele eden sağlık çalışanlarımıza, ne desek ne söylesek onların haklarını ödememiz mümkün değil. Bu işin tek kurtuluş çaresi elbette hijyen sosyal mesafe, bunlar önemli ama aşı hassaten bu iş için çok çok önemli. Ki bunun önemini bizim insanımız kavramış durumda" diye konuştu.



"Aşı olmadan bu illetten kurtulamayacağımız gibi görünüyor"

Gazeteci Durhasan Şahin ise 4. doz aşısını kampanyada olduğunu belirterek, "Belediyemiz 'Aşı olalım aşure yiyelim' kampanyası düzenledi. Bende 4. aşımı bu kampanyaya destek vermek amacıyla oldum. Aşı olmadan bu illetten kurtulamayacağımız görünüyor. Herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Ülkemizin biran önce bu virüs belasından kurtulmasını temenni ediyorum" dedi.

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