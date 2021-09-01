MERCİ, dikey geçiş sınavı için de öğrencilere danışma hizmeti veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nde ön lisans programından 4 yıllık lisans programına geçmek isteyen ve dikey geçiş sınavına giren öğrenciler için ‘DGS Tercih Danışmanlığı’ hizmeti veriliyor.

Temmuz ayında düzenlenen ve kısa süre önce sonuçları açıklanan DGS için öğrencilerin tercih danışma yeri yine MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi olacak. 27 Ağustos7 Eylül tarihleri arası olarak belirlenen DGS tercih günlerinde, sınava giren öğrenciler merak ettiği soruların yanıtını MERCİ’de bulunan alanında uzman rehber öğretmenlerden alabilecek.

Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi 1939. Sokakta bulunan MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nde tercih dönemi boyunca öğrenciler, DGS tercihlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar, ilgili ön lisans programından mezun ya da mezun olacak adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri, bölümlerin kontenjanları, tercih yapacak adayların hangi sayısal verilere dikkat etmesi gerektiği ve yayınlanan kılavuz üzerinden nelere dikkat etmesi gerektiği gibi konu başlıklarında birçok sorunun cevabını bulabilecek.

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