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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de yol yenileme çalışmaları sürüyor

İHA

Mersin'de yol yenileme çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, ovada ve kırsalda yer alan grup yollarında yürüttüğü yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Tarsus’a bağlı ve merkeze yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşçular, Eminlik ve Emirler grup yolunda zemin iyileştirme ve bakım çalışmasını tamamladı.
2021 yılı yaz döneminde Tarsus’ta yer alan grup yollarında yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Halitağa, Akarsu, Kelahmet ve Egemen grup yolunun ardından Aliefendioğlu, Aliağa, Hasanağa ve Bahşiş mahallelerine kadar uzanan grup yolunda yol yenileme çalışması yürütmüştü. Son olarak kırsal bölgede yer alan ve merkeze yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşçular, Eminlik ve Emirler grup yolunda zemin iyileştirme çalışması yapan ekipler, 8,5 kilometre uzunluğundaki yol üzerinde ikinci kat sathi asfalt kaplama çalışmasını kombi araçlar vasıtasıyla yerine getirdi.
Ekiplerin bölgede devam eden faaliyetleri kapsamında Emirler, Kozoluk ve Çokak mahalleleri grup yolu da sathi asfaltla kaplanacak.
Kuşçular Mahalle Muhtarı Ali Kütük, yollarının daha önce çok kötü durumda olduğunu ifade ederek, “Yollarımızın 34 seneden beri viran olan bir hali vardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi geldi, önce yamasını yaptı. Şimdi de üzerine asfalt döküyor. Başta Vahap Başkanımız olmak üzere bütün çalışanlara, emek edenlere teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Yol demek hayat demek. Yol olmadı mı gelen isyan, giden isyan. Şu an isyanımız bitiyor” dedi.
Eminlik Mahalle Muhtarı Kerim Özkan ise yolun önceki halinin çok bozuk olduğunu kaydederek, "Ama şu anda gördüğünüz gibi güzel oldu. En son mahalle, grup yolu olarak geçiyor. Sağ olsun buradan başladılar, aşağıya Eminlik, Kozoluk, Emirler, Çokak’a kadar yapılıyor yolumuz” diye konuştu.
Bölgede yoğun olarak hayvancılık yapıldığını kaydeden Özkan, “Yolumuz bozuk olduğu için sorun oluyordu. Ama şu an güzel oldu” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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