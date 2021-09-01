Mersin Büyükşehir Belediyesinden çocuklara bu kez de kokulu çörek

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin “Vahap Amca’yla Tatlı Günler” araçları bu kez de kokulu çöreklerle doldu. Dondurma, mamul ve limonata dağıtımlarının ardından projenin üçüncü aşamasını oluşturan kokulu çörek dağıtımına başlayan Büyükşehir ekipleri, her gün ortalama 500 adet kokulu çöreği dezavantajlı ve kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde yürütülen proje kapsamında dondurma, mamul ve limonatanın ardından projenin üçüncü ayağını oluşturan kokulu çörek dağıtımına başlandı. Tarsus’un yöresel yiyeceklerinden olan ve içinde 20 çeşit baharatın yer aldığı kokulu çörek, hem lezzetiyle hem de faydalı içeriğiyle beğeni topluyor. Günlük olarak hazırlanan çörekler tek tek paketlenerek “Vahap Amca’yla Tatlı Günler” yazılı araçlara yerleştiriliyor. Kentin dezavantajlı mahallelerindeki dar gelirli ailelerin çocuklarına dağıtılan çöreklerle çocukların bir kez daha yüzü gülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nde Gıda Mühendisi olarak görev yapan Bilge Küçükkubaş, kokulu çöreğin içinde çok çeşitli ve faydalı baharatların olduğunu belirterek, “Vahap Amca’yla Tatlı Günler projesine ilk önce dondurma dağıtımıyla başladık. Daha sonra mamul ve limonata ikinci ayağını oluşturdu projemizin. Şimdi de projemizin üçüncü aşaması olarak kokulu çörek dağıtımına başlayacağız. Kokulu çöreğimiz Tarsus’a özgü bir çörek olup 20 çeşit faydalı baharattan oluşan, içerisinde zencefil, zerdeçal gibi faydalı baharatlar bulunan besleyici bir gıda maddesidir. Bunları başta dezavantajlı bölgeler olmak üzere tüm çocuklarımızla buluşturmaya çalışacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür sosyal projelere önem veriyoruz ve bu projelerimiz çocuklarımızın yüzünü güldürmek için artarak devam edecektir" dedi.



“Zeytinyağı, süt, mayadan oluşan bir çörek türü”

Sosyal Hizmetler Dairesi’nde Pasta Şefi olarak görev yapan Canan Barışoğlu ise kokulu çöreğin Tarsus’a özgü bir yiyecek olduğunu, lezzetli olduğu kadar faydalı da olduğunu vurguladı. Barışoğlu, "Tarsus kokulu çöreğimiz mayalı bir hamurdur. Zeytinyağı, süt, mayadan oluşan bir çörek türüdür. İçinde özellikle işmum baharatı kullanıyoruz. İşmum baharatı zencefil, zerdeçal, mahlep, tarçın, rezene gibi çocuklara faydalı olan baharatların karışımıdır. Yaklaşık yarım saat mayalandırdıktan sonra hazırlayıp fırına atıyoruz” şeklinde konuştu.

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