Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Adanalı izleyicilerle buluşacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Adana Seyhan Belediyesi tarafından 18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ‘Seyhan Sanat Günleri’ etkinliklerinde ‘Halktan Biri’ adlı oyunu sahneleyecek. Oyun, 2 Eylül Perşembe günü Yaşar Kemal Kültür Merkezinde Adanalı seyirciyle buluşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu, oyunlarını farklı illerdeki seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Seyhan Sanat Günleri’ etkinliklerinde ‘Halktan Biri’ adlı oyunu 2 Eylül Perşembe günü saat 19.30’da Yaşar Kemal Kültür Merkezinde sahneleyecek.

Sam Bobrick tarafından kaleme alınan, Ekin Tunçay Turan tarafından çevirisi yapılan ‘Halktan Biri’ oyununun yönetmen koltuğunda Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak oturuyor. Kostüm tasarımı Alev Tol, dekor tasarımı Erdem Sucuoğlu, ışık tasarımı Salim Yücel’e ait olan oyunda, Necati Kutlu ve Ozan Erdönmez de başrolü paylaşıyor.

Yaz sezonu boyunca ‘Ölümü Ardında Gezdirenler’, ‘Aslolan Hayattır’ ve ‘Aşk Olsun’ isimli oyunlarını Mut, Gülnar, Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde sahneleyen Şehir Tiyatrosu, ağustos ayı içerisinde de İzmir Torbalı Belediyesinin düzenlediği ‘Metropolis Tiyatro Festivali’ne katılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.