Torosları'ın yayalarında pehlivanlar rüzgarı esti

Toroslar Belediyesince 'Zafer Haftası' kapsamında gerçekleştirilen 'Geleneksel Karakucak Güreşleri' ile Mersinliler 3 gün boyunca zafer coşkusu yaşadı.

Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Geleneksel Karakucak Güreşleri', 810 pehlivanın katılımıyla gerçekleştirildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Ayvagediği, Soğucak ve Gözne mahallelerinde üç gün üst üste süren güreşler, kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'na da ev sahipliği yapan Toroslar Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanından sporcuları, güreş camiasının önemli isimlerini ve güreş severleri Toroslar'da ağırladı. Minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yapılan güreşler, büyük bir spor organizasyonu olmasının yanında güzel bir turizm aktivitesi de oldu. Güreş alanını dolduran vatandaşlar, güreş müsabakaları ile heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Baş pehlivanların da yer aldığı güreşlerde dereceye giren sporcular, madalya ve para ile ödüllendirildi.

"Birlikten kuvvet doğar"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk sporu olan güreşin gelecek nesillere aktarılması için her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi. Milli sporların gelişmesinde bu tür etkinliklerin önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Yılmaz, "Heyecan dolu güreş müsabakalarını, Zafer Haftası kapsamında şenliğe dönüştürdük. Bu organizasyonlar, tarihi değerlere ev sahipliği yapan ilçemizin ve kentimizin tanıtımına da katkı sağlamaktadır" dedi.

Güreş müsabakalarına katılan tüm sporculara teşekkür eden Yılmaz, "Zafer Haftası'nda düzenlediğimiz Karakucak Güreşlerimizi, 3 gün boyunca hemşehrilerimizle buluşturduk. Amacımız, ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu müsabakalarda çocuklarımızın ve gençlerimizin internet ortamında değil, er meydanında boy göstermesi bizleri de mutlu etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bizler onların emanetçileriyiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim oldukça bu vatan ebediyen Türk yurdu olacaktır. Nazlı bayrağımız ebediyen dalgalanacaktır. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

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