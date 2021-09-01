Otomobil sürüye çarptı; 10 koyun öldü, 2 kişi yaralandı

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı, hayvanlardan 10'u öldü.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tarsus Çamlıyayla yolu üzerinde meydana geldi. Koyunlarını otlatmadan getiren çoban Mehmet Yapar, Topaklı Mahallesinde sürüsü ile yolun karşısına geçmek istedi. 01 DN 370 plakalı otomobili ile seyir halinde olan A.Y., karanlıkta fark edemediği koyun sürüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan biri çocuk iki kişi yaralanırken 10 koyun ise öldü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, jandarma ise kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-09-01 22:07:22



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