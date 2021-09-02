Expo 2021 Hatay'da, Mersin'in tarihi, kültürel ve bitkisel güzellikleri tanıtılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, özel katılımcı olduğu 'Expo 2021 Hatay’ın 'iller bahçesi' bölümünde ‘Mersin Bahçesi’ ile yerini alacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, FIFA Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları’ndan sonra dünyada ekonomik ve kültürel etki oluşturan üçüncü en büyük organizasyon olarak kabul edilen Expo, bu yıl Hatay’da gerçekleştirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Expo 2021 Hatay’a kendisine ayrılan bin 6 metrekarelik alanda oluşturacağı ‘Mersin Bahçesi’ ile katılarak, Mersin’in bitkisel, kültürel ve tarihi güzelliklerinin uluslararası alanda tanıtımını sağlayacak. En farklı ve doğal peyzaj için bir süredir çalışan Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, ayrılan bin 6 metrekarelik pavilyonda Mersin’in tüm güzelliklerini sergileyeceği bir bahçe oluşturmak adına 6 aydır çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin’in kültürel, tarihi ve bitkisel simgeleri tanıtılacak

Hatay Expo Mersin Bahçesi için bir süredir üzerine çalışılan alanda, Mersin doğusundan batısına kadar tasarlandı. Çalışma alanında Kleopatra Kapısı, Pompeipolis, Kanlıdivane, Adam Kayalar, CennetCehennem Obruğu, Kızkalesi, Mamure Kalesi röprodüksiyonları ve tasvirleri yer alacak. Tasarımda yer alan Cennet Obruğunda ise Mersin’in bin 800’den günümüze kadarki tarihi sürecinin tanıtılması planlanıyor. Projede Mersin’in bitki örtüsüne vurgu yapacak olan turunç, limon, portakal, muz ve begonvil de yer alacak.

Mart ayında meclis kararı ile kabul edilmişti

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin (AİPH) ortak kararıyla Expo 2021 Hatay organizasyonunda Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'iller bahçesi' alanında yer alması kararı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılının Mart ayı 2. birleşiminde kabul edilmişti.

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