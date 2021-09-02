19. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinde akapella ve tango rüzgarları esecek

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinde, Hollanda merkezli Damask Vocal Quartet müzik grubu akapella, dünyaca ünlü opera sanatçısı Bülent Bezdüz ise klasik müziğin genç yıldızlarıyla tangolarla Mersinli müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bu yıl 11 Eylül2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa festivallerinin vazgeçilmez akapella dörtlüsü Damask Vocal Quartet, Tarsuslularla buluşacak. Adını Ortadoğu’ya özgü kumaş tasarımından alan Holanda merkezli ve dört farklı ulus sanatçılarından oluşan Damask Vocal Quartet, soprano Katharine Dain, mezzosoprano Marine Fribourg, tenor Edward Leach ve bariton Drew Santini’den oluşuyor.

Akapella ve çeşitli enstrümanlarla gerçekleştirdikleri konserlerle ünlenen Damask Vocal Quartet, 21 Eylül’de saat 20.00’de Tarsus St. Paul Müzesinde sahneye çıkacak.



Grammy ödüllü sanatçı Bülent Bezdüz, Aşıklar Parkında sahne alacak

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Bülent Bezdüz ise Astor Piazzolla’nın 100. doğum yılı anısına klasik müziğin genç yıldızlarıyla aynı sahnede buluşacak. Grammy ödüllü sanatçı Bülent Bezdüz, klasik müziğin genç yıldızları Sesim Bezdüz (keman), Doğaç Bezdüz (piyano) ve Davide Vendramin (bandoneon) ile birlikte aynı sahnede yer alarak Astor Piazzolla’nın 100. doğum yılı anısına festival için hazırlanan özel bir konsere imza atacak. Tangoların seslendirileceği konser, 28 Eylül’de saat 20.00’de Çamlıbel Aşıklar Parkında ücretsiz olarak yer alacak.

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