Mersin'de eğitim öğretim döneminde alınacak tedbirler görüşüldü

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Mersin'de, 20212022 eğitim ve öğretim döneminde alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.

Genelgeler kapsamında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz katıldı. Vali Su, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek, milli eğitim camiasına ve tüm öğrencilere başarılar diledi.

Yapılacak olan eğitim ve öğretim dönemi süresince Mersin genelindeki okullarda alınacak pandemi ve güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı, alınan kararların ardından sona erdi.

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