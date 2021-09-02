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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz: "Gençlerimize yeni ufuklar açacağız"

İHA

Başkan Yılmaz: "Gençlerimize yeni ufuklar açacağız"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bir radyoda yayınlanan"Akdeniz'den Toroslar'a" adlı programın canlı yayın konuğu oldu.
Ankara'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda "Tekno Toroslar Projesi" ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül alan Başkan Yılmaz, program sunucusu Muhammet Kalem'in sorularını yanıtladı. Yılmaz, proje hakkında detaylı bilgiler vererek, "Gençlerimizin eğlenirken öğrenmelerini, dünyayı ve çevrelerini keşfetmelerini istiyoruz. İlçemize kazandıracağımız "Tekno Toroslar Projemiz" bu manada bizim için çok önemli. Projemizi çok yakın bir zamanda tamamlayıp gençlerimizle buluşturacağız" dedi.
"Projemizin amacı, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, çocuklarımıza, gençlerimize teknolojik gelişmeleri kısa sürede aktarmak, onların ufkunu açmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak" diyen Yılmaz, gençlerin desteklenmesi için her türlü çabayı gösterdiklerini dile getirdi. Yılmaz, "Projemizin içerisinde gençlerimizin teknolojik gelişmeleri takip edebileceği ve bu konuda eğitim alabilecekleri yazılım, robotik kodlama gibi istasyonlar ve 3D yazıcımız var. Gençlerimiz tasarladıkları objeleri üretebiliyorlar, dreambox bölümlerinde değişik çekimler ve montajlar yapabiliyorlar. Farklı modüller de ekleyebiliriz. Amacımız, gençlerimizi hem eğlendirmek hem de eğitimlerine katkıda bulunmak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde, Tekno Toroslar Projemiz ve gençlerimize yönelik çalışmalarımızla yerimizi aldık. Standımızda misafirlerimizi ağırladık. Ziyaretçilere Mersinimizin yöresel lezzetlerinden ikram ettik. Tekno Toroslar Projemizin tanıtımını yaptığımız stantta, mini ada robot, drone parkuru, 3D yazıcı ve Tekno Toroslar Merkezinin üç boyutlu maketi de dikkat çekti. Mini ada robot da etkinlik boyunca misafirlerimizi karşıladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediye ve kurumlarımızın çalışmalarını görme fırsatımız oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'na Tekno Toroslar Projemiz ile katıldık. Bu projemiz, bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi ve ödüle layık görüldü. 2425 Ağustos'ta yapılan etkinlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülümüzü aldık. Bununla da gurur duyduk. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Projemizi, gençlerimizle buluşturacak olmanın heyecanını duyuyoruz"
Gençlerin, özellikle teknolojiyi takip etmelerini ve bilime yönelmelerini de çok önemsediklerini belirten Yılmaz, "Ülkemizin geleceğini gençler inşa edecek. Gençlerimize fırsat eşitliği vermek, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmalarını ve eğitim almalarını sağlamak ana hedefimiz. Çok kısa bir süre içinde projemizi tamamlayıp gençlerimizle buluşturacağız. Bunun heyecanını duyuyoruz. Gözümüz, sürekli ufuk çizgisinde olmalı. Yeni gelişmeleri, teknolojik çalışmaları, çocuklarımızla, gençlerimizle ve vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Çağ, bilgi ve teknoloji çağı. Bu çağda, bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilen, bunu işleyip farklı noktalara yönlendirebilen ve bir hizmet ortaya koyabilen güçlü demektir. Biz de çocuklarımızın ve gençlerimizin sürekli bu noktada olmalarını amaçlıyoruz. Tekno Toroslar Projemizde eğitim alacak ve teknolojiye ilgisi artacak gençlerimiz, yeni çalışmalar yapmaya yönelecektir. Bu da bizi son derece mutlu edecek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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