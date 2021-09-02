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Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı

DHA

Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de Bisiklet Derneği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali renkli görüntülerle başladı.
Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin destekleriyle kentin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması ve trafikte bisiklete farkındalık oluşturulması amacıyla organize edilen festival başladı. Bisiklet tutkunları, başlangıç noktasından pedal çevirip kentin birçok bölgesinde tur atacak. Organizasyonun ikinci gününde katılımcılar için düzenlenecek yat turunda, kentin koyları tanıtılacak. Bulutsuzluk Özlemi grubu da etkinliklerin üçüncü gününde konser verecek. Festival, son günde gerçekleştirilecek orman arazisi sürüşü etkinliğiyle son bulacak.
150 BİSİKLETLİ PEDAL ÇEVİRECEK
Festival organizatörü Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, "150 bisikletli ile start aldık. Uluslararası olduğu için 2 yabancı bisikletli burada. Pandemi nedeniyle 20 bisikletli aramızda olamadı. 80 farklı şehirden gelen arkadaşlarımızla 300 kilometre yol yapacağız. Katkıları geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Etkinliğe katkı sunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, bisiklet tutkunlarını ağırladıkları için mutlu olduklarını söyledi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-09-02 15:18:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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