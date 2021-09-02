1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesindeki olayda bir kişi bıçaklanarak yaralandı, olay anı kameraya yansıdı.

Olay, Anıt Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz saptanamayan 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, yaralı kişi ve saldırganı tespit etmek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-09-02 15:24:13



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