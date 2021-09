Mezitli'de şiirler, şarkılar ve güvercinler barış için havalandı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte şair, eleştirmen ve yazar Ataol Behramoğlu Mezitlililerle buluştu.

Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatroda gerçekleşen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği geceye, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı. Mezitlilere unutulmaz bir şiir dinletisi sunan Ataol Behramoğlu’na, sanatçı Haluk Çetin gitarıyla eşlik etti. Behramoğlu, ‘Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var’, ‘Bebeklerin Ulusu Yok’, ‘Aşk İki Kişiliktir’, ‘Bu Aşk Burada Biter’ gibi şiirlerini okurken, Haluk Çetin ise Behramoğlu’nun şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirdi.

Sahnede Başkan Tarhan ile ağabeyi Nedim Tarhan’ın vesilesiyle başlayan dostluğunu anlatan Ataol Behramoğlu, “Gerek kişiliği gerek yakaladığı başarıları, kenti ve ülkesi için çabaları nedeniyle Başkan Neşet Tarhan’ı öz kardeşim gibi severim. Onun Ağabeyi Nedim Tarhan’la da aynı hücrede yatmış birisi olarak ağabeyi de sayılırım. Bu iki kardeş adeta insanlıkta yarışırcasına güzel şeyler başardılar. İnandıkları değerleri sonuna kadar savundular. Nedim Tarhan’la aynı hücrede yatarken, dünyada hapishanedeki duruşu ve sürgün yıllarımız sırasında en çok etkilendiğim insandır. O asil duruşunu hiç unutamam ve Neşet Tarhan’ı da ağabeyi Nedim Tarhan gibi canımın içinde saklarım” dedi.

Dinletide Mustafa Kemal Atatürk ve başardıklarıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Behramoğlu, “Büyük insanlar, büyük devlet adamları, büyük entelektüeller var dünya üzerinde ama bunların hepsini taşıyan tek bir kişi var o da Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ben ona bir yaşam insanı diyorum. Hayata dair, her şey onda var. Yüzerken, giyinirken, çatal tutarken, çocuk severken, insana dair ne varsa her şeyi örnekleyerek bizlere öğretmiştir. Bir yaşama ustasıdır Mustafa Kemal Atatürk. Ben de ‘Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var’ isimli şiirimi ona ithaf ediyorum” diye konuştu.

Dinletinin sonunda Behramoğlu ve Çetin’e çiçek vererek yaşattıkları muhteşem şiir akşamı için teşekkür eden Başkan Tarhan, “1939’da Nazilerin Polonya’yı işgal ederek 50 milyon kişinin ölümüne neden olduğu 2. Dünya savaşının başlangıcı olduğunu hatırlatan Atatürk Cumhuriyeti kurulduğunda, 1931’de Atatürk, 'Yurtta barışdünyada barış’ diyordu. Ülkemizin yüz akı bir grup aydın dünyada adil ve kalıcı barış için 1977’de barış derneğini kurdular. 12 Eylül 1980 darbesi bu derneği kapattı. Aralarında ağabeyim merhum Nedim Tarhan’ın ve Ataol Behramoğlu’nun da bulunduğu kurucularını yıllarca cezaevinde tuttu. Sonunda hepsi beraat ettiler. Ama yaşadıkları acıların yanında bizlere kocaman bir özgürlük mücadelesi bıraktılar” şeklinde konuştu.

Şiir severlerin alkışlarıyla Amfi Tiyatronun duvarlarının inletildiği gecenin sonunda gençler beyaz barış güvercinlerini gökyüzüne uçurdular.

Şair Ataol Behramoğlu, konser sonrası kitap imza etkinliği düzenledi. Mezitlililer, özgürlük, aşk ve mücadele şiirlerinin yer aldığı kitaplarını ünlü şaire imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Behramoğlu, her imzaladığı kitabın arasına, Tarhan’ın hediye ettiği çiçek buketleri koydu.

