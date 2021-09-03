Halde çıkan yangın korkuttu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksinin ardiyeler bölümünde çıkan korkulu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, yaş sebze ve meyve satışı yapan bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

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