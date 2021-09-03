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Seçer: "Zabıta Teşkilatı Türkiye'de birimi ve mazisi olan bir kurum"

İHA

Seçer: "Zabıta Teşkilatı Türkiye'de birimi ve mazisi olan bir kurum"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı ve şube müdürleri, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı’nın 195’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i makamında ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu ve şube müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen ziyarette Başkan Seçer, zabıta çalışanlarının Zabıta Haftası’nı kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi. Zabıta Teşkilatı’nın önemine dikkat çeken Seçer, “195 yıllık deneyim önemli bir deneyim süresi. Zabıta Teşkilatı, Türkiye’de birikimi, geçmişi, mazisi olan bir kurum. Bizim de Belediyemizin en önemli kurumlarından bir tanesi. Mersin gibi hem hitap ettiğimiz alan açısından Türkiye’nin en geniş illerinden biri hem yoğun nüfusa sahip. ayrıca yoğun bir sığınmacı kitlesini de içinde barındıran bir kentte zabıta, kolluk güçlerimizin görev yapması çok önemli ve çok değerli” dedi.

“Esas olan vatandaşa, kente hizmet etmektir”
Personel hakkında da bilgi veren Seçer, çalışanlar arasında cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla Zabıta Dairesi’nde de kadın personel sayısını artırmak istediklerini söyledi. Seçer, “Biz zabıta sınavlarında da bu konuda hep pozitif ayrımcılık yapmaya çalıştık ama müracaat kısıtlı oluyor. Nüfusun cinsiyet açısından 5050 bölündüğü bir demografik yapıda ben çalışanlarımın da hiç olmazsa yüzde 50’sinin kadın olmasını arzu ederim. Zabıta Teşkilatı için bu bir kat daha önemli. Neden önemli? Zabıta, belediyenin aslında halk tarafından direkt görünen yüzü. Yani sizin sokakta yurttaşa tavırlarınız, vatandaşla diyaloğunuz ve sizin vatandaş üzerinde bıraktığınız intiba; aynı zamanda benim algım, benim intibam, bana yapılan bir değerlendirmedir. Asık suratlı, insanları azarlayan, insanlara istikamet çizen, bağıran, çağıran bir kolluk gücü olamaz. Bu bütün kolluk güçleri için geçerli. Modern dünyada artık böyle bir şey yok. Modern dünyada silahla gezen bir kolluk gücü yok. Modern dünyada bağıran, çağıran bir kolluk gücü yok. Yasalar var, yasalar çerçevesinde, ikincil mevzuatlar çerçevesinde görevinizi yaparsınız. Burada esas olan vatandaşa, kente hizmet etmektir” diye konuştu.

“Benim zabıta memurum halkla iç içe olacak, örnek olacak”
Göreve geldikleri günden bu yana yönetim olarak Zabıta Teşkilatının önemini bildiklerini vurgulayan Seçer, "Zabıta Daire Başkanlığımızın sağlık denetiminden, hal denetimine kadar, otogar denetimine kadar birçok önemli noktada yaptığı görevlerin kentimiz açısından ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için her konuda bizzat ben Belediye Başkanı olarak bu kurumun, daire başkanının her zaman yanında dururum. Araç, teçhizat, giyiminiz, kuşamınız. Çünkü tiril tiril, tertemiz, düzenli olmanız lazım. Serkeş dolaşan bir zabıta memuru ben istemiyorum. Benim zabıta memurum halkla iç içe olacak, örnek olacak. Giyimiyle, kuşamıyla, tıraşıyla, hitabıyla, bir olaya karşı müdahalesiyle örnek davranış içerisinde olacak. Zabıta Teşkilatı Türkiye'de birimi ve mazisi olan bir kurum. Bugüne kadar emeklerinizden, çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı sorumlulukla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Haftanızı kutluyorum. Başarılı meslek yaşantısı, sağlıklı bir hayat diliyorum bütün zabıta arkadaşlarımıza. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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